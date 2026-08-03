Học sinh Việt Nam 'bắn' tiếng Anh ấn tượng chào mừng thí sinh quốc tế dự Chung kết AIMO

TPO - Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 đã thu hút 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi. Ngoài dự lễ trao giải, thí sinh, phụ huynh các nước còn có dịp tham quan, trải nghiệm cảnh sắc, món ăn của Thủ đô Hà Nội.

Trưa 2/8, thí sinh đã hoàn thành bài thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Ngay sau đó, Ban Tổ chức sẽ chấm thi và công bố kết quả đến từng thí sinh.

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Theo lịch, lễ trao giải kéo dài từ 11h trưa đến 14h chiều.

Phụ huynh, thí sinh đã được thông báo để theo dõi kết quả thi cũng như khung thời gian tổ chức lễ trao giải cuộc thi năm nay.

Do Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại "sân nhà" nên năm 2026 này, đoàn Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với gần 300 em, đến từ 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Không chỉ là sân chơi học thuật, kỳ thi kéo dài ba ngày còn mang đến cơ hội để thí sinh và phụ huynh quốc tế, trong nước tham quan các địa danh nổi tiếng, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Thay mặt các thí sinh Việt Nam, Trần Nguyên Minh, học sinh Trường Newton Grammar School (Hà Nội) gửi lời chúc mừng và hy vọng, bạn bè quốc tế sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa, khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và lưu giữ nhiều kỷ niệm trong thời gian tham dự AIMO 2026.