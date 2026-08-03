Học sinh Việt Nam 'bắn' tiếng Anh ấn tượng chào mừng thí sinh quốc tế dự Chung kết AIMO

Trưa 2/8, thí sinh đã hoàn thành bài thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Ngay sau đó, Ban Tổ chức sẽ chấm thi và công bố kết quả đến từng thí sinh.
Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Theo lịch, lễ trao giải kéo dài từ 11h trưa đến 14h chiều.
Phụ huynh, thí sinh đã được thông báo để theo dõi kết quả thi cũng như khung thời gian tổ chức lễ trao giải cuộc thi năm nay.
Do Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại "sân nhà" nên năm 2026 này, đoàn Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với gần 300 em, đến từ 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Không chỉ là sân chơi học thuật, kỳ thi kéo dài ba ngày còn mang đến cơ hội để thí sinh và phụ huynh quốc tế, trong nước tham quan các địa danh nổi tiếng, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế.
Thay mặt các thí sinh Việt Nam, Trần Nguyên Minh, học sinh Trường Newton Grammar School (Hà Nội) gửi lời chúc mừng và hy vọng, bạn bè quốc tế sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa, khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và lưu giữ nhiều kỷ niệm trong thời gian tham dự AIMO 2026.
Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.
Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc gia, trong đó, gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các đoàn học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các sân chơi học thuật quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, tranh tài và hội nhập với bạn bè thế giới.