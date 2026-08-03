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Giáo dục

Cùng DOL English luyện thi THPT trên máy tính miễn phí

P.V

DOL English ra mắt DOLTHPT giúp sĩ tử lớp 12 luyện thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực (ĐGNL) trên máy tính miễn phí, giúp tăng điểm vượt trội.

DOLTHPT “đón đầu” kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

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DOLTHPT có giao diện thân thiện, dễ dùng với gần 10.000 đề thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL mẫu - Ảnh: V.SAN

Bộ GD-ĐT vừa công bố vào cuối tháng 7 về việc đã hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026 - 2036. Thông tin trên khiến nhiều sĩ tử chuẩn bị vào lớp 12 vừa háo hức xen lẫn không ít áp lực.

Hiểu được tâm trạng của các sĩ tử sắp bước vào lớp 12 trên cả nước, DOL English đã thiết kế “món quà” tri thức DOLTHPT.

DOL THPT ra đời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Chuyển đổi số Quốc gia cũng như san sẻ những bỡ ngỡ của sĩ tử trước lộ trình chuyển đổi sang hình thức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ GD&ĐT (dự kiến vào năm 2027). Nền tảng trên kì vọng xóa bỏ mọi rào cản về tài chính và địa lý để bất kỳ học sinh sống ở núi cao, vùng sâu vùng xa hay gia cảnh như thế nào cũng được tiếp cận nguồn tài nguyên ôn thi chất lượng cao, bình đẳng.

DOLTHPT là hệ sinh thái luyện thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL với kho dữ liệu 10.000 đề thi, bao phủ toàn diện các môn học (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh...). Người dùng có thể luyện từ chuyên đề đến làm thử đề thi thử toàn quốc, các bộ đề minh họa theo sát chuẩn đề của Bộ GD&ĐT, các trường đại học top đầu…

Tuy hoàn toàn miễn phí nhưng DOLTHPT mang đến sản phẩm luyện thi chất lượng cao được biên soạn kĩ lưỡng bởi các cựu học sinh những ngôi trường tốp đầu như Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, á khoa tốt nghiệp Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM, á khoa tốt nghiệp khoa Anh ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)…

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Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, NCS Hà Đặng Như Quỳnh và thầy Trần Thiện Minh (từ trái sang) đều đạt 9.0 IELTS, á khoa tốt nghiệp các ngôi trường ĐH tốp đầu… trong ban biên soạn DOLTHPT - Ảnh: V.SAN

DOLTHPT - hệ sinh thái đề thi với nhiều tính năng ưu việt

Cụ thể, DOLTHPT được thiết kế đón đầu xu hướng ra đề mới nhất: Ngân hàng câu hỏi được cập nhật liên tục, bám sát 100% cấu trúc và ma trận kiến thức định hướng mới, giúp học sinh ôn tập đúng trọng tâm. Bên cạnh đó, nền tảng trên còn tạo điều kiện để các sĩ tử thi thử thực chiến (giao diện bài làm được mô phỏng chính xác, giúp các bạn rèn luyện phản xạ và quản lý thời gian hiệu quả dưới áp lực đồng hồ đếm ngược).

DOLTHPT sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) để “cá nhân hoá” hiệu quả lộ trình ôn tập: Nền tảng ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ, phân tích rõ ràng điểm mạnh – điểm yếu của từng cá nhân, từ đó tự động gợi ý bài tập lấp lỗ hổng kiến thức để tối ưu hóa điểm số của học viên.

DOL English hi vọng DOLTHPT sẽ trở thành "người bạn đồng hành" đáng tin cậy, góp phần giúp các sĩ tử sớm quen với thao tác kỹ thuật, rèn tâm lý vững vàng, xây dựng chiến lược ôn tập bài bản và tự tin chinh phục “cánh cửa” đại học mơ ước.

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CEO DOL English Lê Đình Lực (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) trao phần thưởng cho các gương mặt trẻ tài năng Việt năm 2023 tại trụ sở chính Bộ Giáo dục – Đào tạo - Ảnh: V.SAN

“DOLTHPT góp phần giúp người dùng hoàn thiện thêm kỹ năng logic thông qua phương pháp tư duy Linearthinking để giải quyết hiệu quả câu hỏi, tiết kiệm đáng kể thời gian ôn thi” – Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (8.5 IELTS, giáo viên tại DOL English) chia sẻ.

Còn bạn Trần Đức Tài (thủ khoa duy nhất khối B toàn quốc năm 2025 với điểm số 30/30, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM) nhận định: "Tôi tin nền tảng DOLTHPT đóng vai trò ý nghĩa trong việc thu hẹp bất bình đẳng giáo dục khi cung cấp nguồn tài liệu miễn phí hướng tới học sinh ở bất kì nơi nào, hoàn cảnh ra sao... Đồng thời, việc hưởng ứng chuyển đổi số và đón đầu phương thức thi tốt nghiệp THPT mới trên máy tính cũng sẽ giúp sĩ tử lớp 12 có cơ hội tiếp cận và cọ xát, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật”.

P.V
#luyện thi #THPT #DOL English #đề thi #đánh giá năng lực #thi thử #miễn phí

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