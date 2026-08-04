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Giáo dục

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Đắk Lắk xử lý thí sinh dùng điện thoại gian lận thi tốt nghiệp THPT

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk đã xử lý thí sinh dùng điện thoại gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Tối 3/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, đã xử lý 1 trường hợp vi phạm quy chế thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Trụ sở Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Cụ thể, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh có thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh sử dụng điện thoại thông minh để gian lận trong môn thi tiếng Anh.

Sau khi nắm bắt thông tin và thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, xác minh, làm rõ hành vi gian lận của thí sinh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xử lý theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng khuyến cáo các cá nhân, tổ chức không đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính quy chụp, công kích đối với người phản ánh; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Xử lý #Thí sinh #Gian lận thi cử

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