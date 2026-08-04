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Giáo dục

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Thái Nguyên dự kiến giảm 503 cơ sở giáo dục công lập

Thanh Hiếu

TPO - Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, từ 1/7/2025 toàn tỉnh có 929 cơ sở giáo dục công lập do Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường quản lý.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối. Đặc biệt, việc sắp xếp vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

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Sau sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên sẽ giảm 503 cơ sở giáo dục công lập

Theo phương án, các cơ sở giáo dục thuộc cấp xã quản lý được sắp xếp theo hướng hình thành các trường có quy mô phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương. Ngoài ra, các loại hình trường chuyên biệt tiếp tục được duy trì theo quy định.

Dự kiến, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 426 cơ sở giáo dục công lập, giảm 503 cơ sở tương đương (54,14%). Trong đó, khối cơ sở giáo dục thuộc cấp xã còn 368 trường.

Tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên

Về công tác nhân sự, trước mắt sẽ tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện có của các trường được sáp nhập. Trong đó, đội ngũ giáo viên được cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm đối với môn học.

Đối với cán bộ quản lý, việc sắp xếp căn cứ tiêu chuẩn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, gắn với mục tiêu giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng đề án tại các địa phương. UBND các xã, phường xây dựng đề án phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 20/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền như tổ chức bộ máy, biên chế, tên gọi các cơ sở giáo dục... để tổng hợp vào đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng yêu cầu quá trình triển khai sắp xếp phải công khai, minh bạch không để phát sinh tiêu cực, điểm nóng. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra các vấn đề phức tạp thuộc phạm vi quản lý.

Thanh Hiếu
#Cơ sở giáo dục #Sắp xếp #Đổi mới #Cán bộ quản lý #Thái Nguyên #Giáo dục #Quyền học tập

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