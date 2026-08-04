Chuyện về thí sinh 2 lần liên tiếp giành Huy chương Vàng AIMO Quốc tế

TPO - Dương Minh Tâm, học sinh lớp 7 Trường THCS Đồng Phú (Quảng Trị) là một trong 42 học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng AIMO quốc tế 2026. Điều đáng nói, Tâm có hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng danh giá.

Chia sẻ với PV trước thềm lễ trao giải Chung kết Quốc tế AIMO năm nay, em Dương Minh Tâm háo hức nói: "Năm thứ hai tham dự kỳ thi, em đã giành được 2 Huy chương Vàng liên tiếp".

Minh Tâm sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Trị nhưng nhiều lần ra Hà Nội dự các kỳ thi về Toán.

Trong kỳ thi năm nay, nam sinh thừa nhận sau khi nộp bài không tự tin sẽ được giải cao nên khi biết mình tiếp tục giành Huy chương Vàng em rất bất ngờ và hạnh phúc.

Học sinh Việt Nam trước giờ trao giải

Suốt những ngày diễn ra kỳ thi tại Hà Nội, Minh Tâm ở cùng các bạn trong đoàn vì bố mẹ bận công việc. Ngay khi biết kết quả, em lập tức gọi điện về nhà khoe tin vui và đón nhận những lời chúc mừng từ gia đình.

Đằng sau tấm Huy chương Vàng là nhiều năm theo đuổi niềm đam mê Toán học.

Minh Tâm cho biết, em thường học thêm cùng các anh chị lớp 8, lớp 9 để tiếp cận những dạng bài nâng cao, đặc biệt là các bài toán tổ hợp.

"Có rất nhiều bài em không giải được ngay. Nhưng chính những bài khó lại khiến em càng muốn chinh phục hơn", nam sinh chia sẻ.

Nam sinh ước mơ tiếp tục theo đuổi môn Toán và trở thành giáo viên dạy Toán trong tương lai.

"Em muốn làm giáo viên môn Toán giúp học sinh phát triển tư duy logic và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Em muốn truyền niềm yêu thích môn học này cho các bạn nhỏ khác".

Sau lễ trao giải, phần thưởng đầu tiên mà Minh Tâm tự dành cho mình là ở lại Hà Nội thêm ít ngày để tham quan, thưởng thức các món ăn cùng bạn bè trước khi trở về Quảng Trị.

Nam sinh cũng cho biết nếu có cơ hội, năm sau em sẽ tiếp tục tham dự AIMO để thử sức với những bài toán khó hơn.

Nữ sinh Tuyên Quang giành Huy chương Vàng

Được Ban Tổ chức thông báo giành Huy chương Vàng từ đêm 3/8 nhưng một ngày sau, Nguyễn Bình Nhi, học sinh chuẩn bị vào lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang), vẫn chưa hết bất ngờ.

"Đây là niềm vui quá lớn. Trước khi thi em không kỳ vọng mình sẽ đạt kết quả cao như vậy", Bình Nhi chia sẻ.

Người đầu tiên em báo tin vui là mẹ, người đã đồng hành trong suốt quá trình ôn luyện. Hai mẹ con ôm nhau vui mừng rồi lập tức gọi điện thông báo cho bố.

Nguyễn Bình Nhi, Huy chương Vàng AIMO Quốc tế 2026

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, Bình Nhi không phải lên Hà Nội luyện thi như nhiều bạn. Em ở Tuyên Quang, tự mua tài liệu, kiên trì luyện đề tại nhà cùng các bạn dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

"Em chủ yếu luyện thật nhiều đề, rà soát để không mắc những lỗi sai đáng tiếc. Trong đề thi có một vài câu rất khó nhưng sau một hồi loay hoay, em cũng cố gắng hoàn thành toàn bộ bài thi", nữ sinh kể.

Giành Huy chương Vàng ngay trước thềm năm học, Bình Nhi cũng đã chia sẻ niềm vui lớn với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy Toán bởi thầy cô là những người đồng hành, hỗ trợ, động viên em rất nhiều.

Trước AIMO, Bình Nhi từng giành giải ở nhiều đấu trường như TIMO, HKIMO hay FMO. Tuy nhiên, Huy chương Vàng AIMO 2026 là thành tích cao nhất em đạt được.

Theo Bình Nhi, việc vòng chung kết năm nay được tổ chức tại Việt Nam giúp thí sinh trong nước thuận lợi hơn rất nhiều về việc di chuyển cũng như tâm lý thi đấu.

Đề thi được nâng độ khó

Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Đề thi AIMO International Final 2026 có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn so với một số kỳ thi trước.

Tám câu hỏi cuối đặt ra những yêu cầu thử thách về tư duy, khả năng kết nối kiến thức và lựa chọn chiến lược giải quyết vấn đề.

Sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh cho biết các em phải bỏ qua hoặc chưa thể hoàn thành từ ba đến năm câu hỏi khó trong thời gian quy định.

Bên cạnh kiến thức toán học nền tảng, đề thi năm nay tăng cường các bài toán tư duy gắn với tình huống thực tế và những bối cảnh có tính liên ngành. Để tìm được lời giải, thí sinh không chỉ thực hiện các phép tính hoặc áp dụng trực tiếp công thức đã học mà còn phải đọc hiểu thông tin, nhận diện dữ kiện quan trọng, mô hình hóa tình huống, kết nối kiến thức và vận dụng linh hoạt tư duy toán học vào các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực.

Cách thiết kế này hướng tới đánh giá sâu hơn năng lực tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng toán học của học sinh. Đồng thời, đề thi khuyến khích các em tìm hiểu vững chắc nền tảng toán học, hình thành thói quen phân tích bản chất vấn đề và phát triển khả năng sử dụng toán học như một công cụ để khám phá, lý giải và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cũng như trong các lĩnh vực khoa học liên ngành.

Trong bối cảnh đề thi có độ khó và mức độ phân hóa cao, các danh hiệu và huy chương tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với năng lực, sự bền bỉ và quá trình rèn luyện nghiêm túc của mỗi học sinh. Kết quả đạt được không chỉ phản ánh kiến thức toán học mà còn thể hiện bản lĩnh thi đấu, khả năng tư duy độc lập và nỗ lực vượt qua những thử thách học thuật ở cấp độ quốc tế.