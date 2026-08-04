Khánh thành Trường Tiểu học Vĩnh Quang: Từ mái trường mới đến những ước mơ mới nơi vùng cao Cao Bằng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Từ Thị Kim Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank; Nguyễn Tuyết Dương, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank; Đoàn Ngọc Lưu, Phó Tổng Giám đốc Agribank; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và chính quyền địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Lý Bôn - Cao Bằng.

Trường Tiểu học Vĩnh Quang hiện có một điểm trường chính và bốn điểm trường lẻ. Trước đây, cơ sở vật chất tại điểm trường chính còn nhiều khó khăn, chưa có phòng hội đồng; một số phòng học bộ môn đã xuống cấp; điều kiện tổ chức các hoạt động dạy và học còn hạn chế.

Từ nguồn tài trợ của Agribank, tháng 3/2025, công trình Trường Tiểu học Vĩnh Quang được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Công trình gồm khối nhà lớp học ba tầng với chín phòng học, cùng nhiều hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ như nhà để xe, sân trường, hệ thống đường nội bộ, cấp điện, cấp nước và thoát nước ngoài nhà.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Lý Bôn.

Sau hơn một năm triển khai, đến tháng 6/2026, công trình đã hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và công năng sử dụng. Công trình đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của hơn 300 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường từ năm học 2026-2027; góp phần khắc phục tình trạng thiếu phòng học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn và thuận lợi cho học sinh vùng khó khăn. Việc đưa công trình vào sử dụng còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song hành với nhiệm vụ cung ứng vốn phục vụ phát triển kinh tế, Agribank luôn xác định công tác an sinh xã hội là một phần trách nhiệm trong hành trình phát triển bền vững. Giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành hơn 2.750 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước. Riêng năm 2025, ngân hàng dành gần 700 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo các gia đình chính sách. Những công trình trường học, trạm y tế cùng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Đồng chí Đào Minh Tú, Nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Quang thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm của ngành Ngân hàng đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng đúng dịp chuẩn bị bước vào năm học mới sẽ tạo điều kiện để giáo viên và học sinh được dạy, học trong môi trường khang trang, an toàn. Đồng chí bày tỏ mong muốn nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả công trình, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu trao quà cho giáo viên, học sinh trường Tiểu học Vĩnh Quang.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng trao quà chúc mừng; Công đoàn Agribank trao tặng 37 bộ đồ dùng, thiết bị hỗ trợ học tiếng Anh cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời trao tặng dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Quang. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng trao thư cảm ơn và bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” tới các đơn vị tài trợ, ghi nhận những đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.