Giành vàng tại AIMO Quốc tế 2026: Thể hiện bản lĩnh, khát vọng vươn lên

TPO - Ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm 2026. Năm nay, học sinh Việt Nam vỡ òa niềm vui khi giành hơn 200 huy chương, giải thưởng, cao hơn 9 lần so với năm ngoái.

Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi kéo dài từ ngày 2 - 5/8, trong đó hai hoạt động chính là: thí sinh thực hiện bài thi và tham gia lễ trao giải.

Năm nay, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi. Kết quả, có hơn 200 em giành được huy chương, giải thưởng gồm: 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích. Số huy chương, giải thưởng này cao gấp 9,3 lần so với năm ngoái vòng thi tổ chức tại Nhật Bản.

Thí sinh, phụ huynh các quốc gia tham dự lễ trao giải tại Hà Nội

Chiến thắng thể hiện bản lĩnh, khát vọng vươn lên

Phát biểu tại lễ trao giải năm nay, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức AIMO Việt Nam gửi lời chúc mừng các tài năng toán học trẻ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn thành hành trình đầy thử thách. Dù nhận được giải thưởng nào, các em đều là những người chiến thắng, bởi đã dám thử sức, dám vượt qua giới hạn của bản thân và cùng nhau bước vào một hành trình chinh phục tri thức.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi AIMO tại Việt Nam.

"Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức AIMO Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức AIMO quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức Vòng Chung kết quốc tế năm nay. Đây không chỉ là một sự kiện học thuật ý nghĩa, mà còn là niềm vinh dự đối với nước chủ nhà, là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn rộng mở chào đón những giá trị tốt đẹp của tri thức nhân loại", ông Sưởng nói.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho thí sinh

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi AIMO Việt Nam, trong những ngày qua, các đoàn quốc tế không chỉ có những trải nghiệm đáng nhớ tại AIMO mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Mong rằng khi trở về, mỗi thành viên không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp về kỳ thi mà còn có thêm những tình bạn mới và tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Em Lưu Hải Đăng,Trường Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long tại Hà Nội được Ban Tổ chức trao cúp International Star.

Đặc biệt, nhà báo Phùng Công Sưởng chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng. Đây là niềm vui và niềm tự hào của các em, của gia đình, nhà trường và những người luôn dõi theo hành trình trưởng thành của các em. Thành tích ấy cũng là minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của học sinh Việt Nam trên các sân chơi học thuật quốc tế.

Học sinh Việt Nam và học sinh các nước nhận huy chương.

Thành tích hôm nay sẽ trở thành một dấu mốc đẹp, tiếp thêm cho các em niềm tin để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ, khám phá những chân trời tri thức mới và dùng tài năng của mình để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho đất nước.

Năm nay, Đoàn học sinh Việt Nam thắng lớn với hơn 200 huy chương, giải thưởng.

Ban Tổ chức cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh, những người đã nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho hành trình trưởng thành của các em.

Mở rộng cơ hội giao lưu cho học sinh Việt Nam

Bên lề lễ trao giải, thí sinh Việt Nam và thí sinh các nước xếp hàng chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra buổi lễ.

Việc Chung kết Quốc tế AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam mở ra cơ hội để hàng trăm học sinh trong nước tham dự một sân chơi học thuật quốc tế ngay tại quê hương. Qua đó, các em giảm bớt trở ngại về khoảng cách địa lý và chi phí di chuyển, đồng thời có thêm điều kiện nhận được sự đồng hành trực tiếp từ gia đình và nhà trường.

Thí sinh, phụ huynh háo hức tham gia lễ trao giải

Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đánh giá, sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh cho thấy tiềm năng, nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh Việt Nam đối với các sân chơi toán học quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để học sinh cọ xát, đánh giá năng lực, rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường học thuật đa văn hóa.

Thông qua các hoạt động giao lưu giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa, vun đắp tình hữu nghị, nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và tinh thần hội nhập cho thế hệ trẻ.

Lễ trao giải tổ chức tại Việt Nam nên thí sinh được cả gia đình đồng hành.

AIMO cũng góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng học sinh có năng lực toán học, đồng thời lan tỏa phương pháp học tập chú trọng tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề.



Thành tích của đoàn Việt Nam năm nay là sự ghi nhận đối với nỗ lực của các thí sinh, sự tận tâm hướng dẫn của thầy cô giáo và sự đồng hành bền bỉ của gia đình.

Có mặt tại lễ trao giải, thí sinh chia sẻ niềm vui lẫn sự xúc động, tự hào khi giành được kết quả ấn tượng trong cuộc thi Toán quốc tế.

Góp phần quảng bá hình ảnh và du lịch Việt Nam

Việc đón khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia quốc tế cũng mang lại những giá trị thiết thực đối với hoạt động du lịch và quảng bá điểm đến.

Trong những ngày tham dự sự kiện, các đoàn quốc tế có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và đời sống của Hà Nội cũng như trải nghiệm một số điểm đến của Việt Nam. Lượng khách quốc tế đến tham dự kỳ thi góp phần thúc đẩy nhu cầu về lưu trú, vận chuyển, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ du lịch.

Thông qua công tác tổ chức và đón tiếp, sự kiện góp phần giới thiệu Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và có năng lực đăng cai các hoạt động giáo dục quốc tế quy mô lớn. Những trải nghiệm, tình bạn và ấn tượng tốt đẹp của thí sinh cùng người đồng hành cũng trở thành một kênh quảng bá tự nhiên, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.