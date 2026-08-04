Cột mốc tuổi 18: Không chỉ tân sinh viên, phụ huynh cũng cần 'định hướng'

Ngày nhập học thường được xem là cột mốc của tân sinh viên. Nhưng thực tế, đây cũng là ngày nhiều bậc phụ huynh bước vào một hành trình mới: học cách đồng hành với con theo một cách khác.

Nếu trước đây cha mẹ quen với việc theo sát từng kỳ thi hay đưa ra nhiều quyết định thay con, thì khi bước vào môi trường cao đẳng, đại học, sự trưởng thành của người trẻ cũng đồng nghĩa với việc gia đình phải dần trao đi nhiều hơn sự chủ động và niềm tin.

Có lẽ cũng vì thế, sự kiện "Hành trang sinh viên" của FPT Polytechnic không chỉ hướng đến tân sinh viên, mà còn dành một phần quan trọng cho những người đồng hành phía sau.

Nhiều phụ huynh có mặt từ sớm, đồng hành cùng con trong ngày đầu nhập học tại FPT Polytechnic TP.HCM.

Diễn ra tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình quy tụ hàng nghìn tân sinh viên K22.3 cùng đông đảo phụ huynh tham dự. Bên cạnh các nội dung định hướng, sân khấu còn có sự góp mặt của Da LAB, Dangrangto cùng nhiều hoạt động giao lưu dành riêng cho khóa mới. Nhưng phía sau không khí sôi động ấy là một mục tiêu khác: giúp cả sinh viên và gia đình chuẩn bị tâm thế trước khi năm học chính thức bắt đầu.

Khi ngày định hướng cũng là ngày phụ huynh học cách đồng hành

Trong hội trường, hàng trăm phụ huynh ngồi kín các hàng ghế, chăm chú theo dõi những phần chia sẻ về chương trình đào tạo, phương pháp học tập, môi trường học tập và hệ thống hỗ trợ sinh viên. Đó không chỉ là buổi giới thiệu về một ngôi trường, mà còn là dịp để nhiều gia đình hiểu rõ hơn về chặng đường con mình sắp bước vào.

Ở tuổi 18, sự thay đổi không chỉ diễn ra với người học. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh phải chuyển từ vai trò người theo sát sang người đồng hành.

Không còn những ngày kiểm tra từng bài tập hay sắp xếp mọi việc thay con như thời phổ thông, thay vào đó là sự tin tưởng để người trẻ tự đưa ra quyết định, tự chịu trách nhiệm với việc học và cuộc sống của mình. Đó là một sự thay đổi không hề dễ dàng, nhưng lại là bước chuyển cần thiết trên hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên.

Chính vì vậy, FPT Polytechnic lựa chọn mời phụ huynh cùng tham dự tuần lễ định hướng ngay từ những ngày đầu. Phụ huynh được giới thiệu về chương trình đào tạo, môi trường học tập, hệ thống hỗ trợ sinh viên và gặp gỡ đội ngũ giảng viên sẽ đồng hành cùng con trong những năm tới. Khi hiểu rõ hơn về môi trường mà con lựa chọn, nhiều băn khoăn trong ngày đầu nhập học cũng dần được giải đáp.

Một phụ huynh tham dự chương trình chia sẻ: "Hôm nay đến đây, thấy nhà trường tổ chức rất bài bản và chu đáo. Mình nghĩ các con được học trong một môi trường như thế này thì chắc chắn sẽ có điều kiện học tập và phát triển rất tốt."

Không phải ngẫu nhiên chương trình được đặt tên là "Hành trang sinh viên". Điều nhà trường mong muốn trao trong ngày đầu tiên không chỉ là những thông tin cần biết, mà còn là sự yên tâm để sinh viên và gia đình cùng bắt đầu một chặng đường mới.

Phát biểu tại chương trình, thầy Trần Vân Nam - Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM nhắn nhủ:

"Hãy vững tin với lựa chọn của mình và đi hết con đường cùng với các thầy cô tại FPT Polytechnic. Các bạn sẽ tích lũy được hành trang tri thức của mình và hãy luôn giữ tinh thần vượt qua mọi thử thách để trưởng thành trong tương lai và thành công trong cuộc sống."

Thông điệp ấy không chỉ gửi đến tân sinh viên, mà còn góp phần củng cố niềm tin của các bậc phụ huynh khi chứng kiến con chính thức bước vào môi trường học tập mới.

Một ngày hội để bắt đầu cuộc sống sinh viên

Nếu các phiên chia sẻ giúp phụ huynh hiểu hơn về môi trường đào tạo thì những hoạt động dành cho sinh viên lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Âm nhạc, các trò chơi giao lưu và sự xuất hiện của Da LAB, Dangrangto khiến ngày nhập học trở nên sôi động hơn nhiều so với hình dung về một buổi định hướng thông thường. Tiếng hò reo, những màn tương tác trên sân khấu và bầu không khí hào hứng nhanh chóng xóa đi cảm giác bỡ ngỡ của nhiều tân sinh viên trong ngày đầu gặp gỡ.

Nhưng giá trị của những hoạt động ấy không chỉ nằm ở yếu tố giải trí. Đó còn là cách để người trẻ bắt đầu làm quen với môi trường mới, kết nối với bạn bè, cảm nhận văn hóa học đường và hình dung rõ hơn về cuộc sống sinh viên mà mình sẽ gắn bó trong những năm tới. Một tuần lễ định hướng vì thế không chỉ giới thiệu chương trình học, mà còn giúp người học xây dựng cảm giác thuộc về một cộng đồng mới ngay từ ngày đầu tiên.

Đối với nhiều phụ huynh, việc chứng kiến con tự tin hòa mình vào bầu không khí ấy cũng là một dấu mốc đáng nhớ. Bởi từ khoảnh khắc đó, hành trình trưởng thành của người trẻ không còn là điều chỉ được hình dung qua những lời giới thiệu, mà bắt đầu hiện hữu bằng những trải nghiệm đầu tiên.

Một ngày định hướng, hai hành trình mới

Ngày nhập học thường được xem là điểm khởi đầu của tân sinh viên. Nhưng tại "Hành trang sinh viên", đó cũng là ngày mở đầu cho một hành trình khác của các bậc phụ huynh.

Người trẻ bước vào môi trường học tập mới với nhiều kỳ vọng, trải nghiệm và cơ hội phía trước. Còn gia đình có cơ hội hiểu rõ hơn về nơi con sẽ học tập, về những người sẽ đồng hành cùng con và về cách nhà trường hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học.

Bởi trưởng thành không chỉ là khi người trẻ bắt đầu tự bước đi trên con đường của mình. Đó cũng là lúc cha mẹ học cách lùi lại một bước, để sự đồng hành được xây dựng bằng niềm tin nhiều hơn là sự kèm cặp. Và có lẽ, đó mới là "hành trang" đầu tiên mà cả hai cùng mang theo sau ngày định hướng.