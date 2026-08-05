Tuổi trẻ Bắc Ninh quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII vào cuộc sống

Hội nghị được kết nối tới 115 điểm cầu tại các đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh, việc quán triệt và triển khai chương trình hành động là nhiệm vụ quan trọng nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết thành những chương trình, hoạt động thiết thực, xác định rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm thực hiện của từng cấp bộ Đoàn.

Theo đó, Chương trình hành động bám sát yêu cầu thực tiễn của tỉnh Bắc Ninh, gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, nội dung chương trình cũng bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn của chương trình hành động là tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Bắc Ninh có khát vọng cống hiến, làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được định hướng rõ hơn về những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm Chương trình hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh tham gia hội nghị

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến đến 115 điểm cầu không chỉ giúp nội dung quán triệt được truyền tải nhanh chóng, thống nhất mà còn thể hiện quyết tâm của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trong việc đổi mới phương thức chỉ đạo, ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị là bước triển khai quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sớm đi vào thực tiễn. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trên chặng đường phát triển nhanh, bền vững.