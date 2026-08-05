Sáng nay công bố hướng xử lí 328 thí sinh trong vụ gian lận thi tại Tuyên Quang

TPO - Vào lúc 9h00 sáng nay, ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo thông tin chi tiết về vụ việc gian lận thi cử liên quan 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026. Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án xử lí cuối cùng đối với các bên liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), những thông tin chính dự kiến được công bố bao gồm:

Hình thức kỉ luật thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc có hủy kết quả thi, cấm thi có thời hạn, hủy công nhận tốt nghiệp hoặc tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh vi phạm dựa trên đề xuất của cơ quan an ninh hay không.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ việc gian lận thi cử rúng động thời gian qua. Ảnh: Đức Anh

Trách nhiệm của cán bộ, giám thị, làm rõ quy trình coi thi, sai phạm của các cá nhân, cán bộ quản lí, giáo viên tiếp tay hoặc lơi lỏng quản lí dẫn đến sai phạm hàng loạt.

Về phương án xử lí tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào kết luận cuối cùng đối với kết quả thi của thí sinh để đề xuất hướng xét tuyển đối với các trường đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Vụ việc gian lận tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hôm 1/7, thống kê điểm thi môn toán tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, số thí sinh còn lại đa số đạt điểm từ 9. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong dữ liệu điểm thi và quy trình xử lí bài thi, Bộ GD&ĐT đã lập tức lập đoàn công tác và phối hợp cùng lực lượng công an để xác minh làm rõ.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án và 4 bị can đầu tiên (gồm Trưởng điểm thi và thư kí) liên quan đến sai phạm điểm môn Toán cao bất thường.

Đến nay cơ quan an ninh đã khởi tố gần 30 bị can có liên quan tới vụ việc.

Ngày 9/7, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho toàn bộ số học sinh nói trên thi lại, song Bộ GD&ĐT đề nghị tỉnh tiếp tục xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, trước khi đưa ra hướng giải quyết.

Buổi họp báo sáng nay được kì vọng sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của dư luận, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhằm siết chặt kỉ cương trong các kì thi quốc gia.

Thông tin buổi họp báo sẽ được Báo Tiền Phong cập nhật trực tiếp.