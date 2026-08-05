TPHCM dự kiến chi gần 1.200 tỷ đồng dạy bơi cho học sinh

TPO - Từ năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi học sinh, học viên chưa biết bơi tham gia một khóa học bơi, đồng thời hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với các trường không có điều kiện tổ chức dạy bơi.

TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, học sinh và học viên trên địa bàn TPHCM chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn có thể được hỗ trợ tối đa 700.000 đồng để tham gia một khóa học bơi.

Theo dự thảo, mỗi người học được hỗ trợ một lần với một khóa học tối đa 16 buổi, gồm 15 buổi thực hành và một buổi kiểm tra, đánh giá cuối khóa; mỗi buổi học kéo dài ít nhất 60 phút.

Khoản hỗ trợ 700.000 đồng bao gồm các chi phí như thuê hồ bơi hoặc địa điểm tổ chức lớp học, thù lao giáo viên hoặc huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, cùng chi phí kiểm tra, đánh giá đầu vào và cuối khóa. Riêng trang phục bơi và các vật dụng cá nhân sẽ do người học tự trang bị.

TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi học sinh, học viên chưa biết bơi tham gia một khóa học bơi. Ảnh minh hoạ: Xuân Tùng

Đối với những cơ sở giáo dục không có điều kiện tổ chức dạy bơi tại trường, thành phố dự kiến hỗ trợ thêm chi phí đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi với mức thanh toán theo thực tế nhưng không quá 20.000 đồng/người/buổi (bao gồm cả chiều đi và về). Chính sách này chỉ áp dụng đối với hình thức vận chuyển tập trung do nhà trường tổ chức. Trường hợp phụ huynh tự đưa đón hoặc học sinh tự di chuyển sẽ không được hỗ trợ.

Việc chi trả sẽ được thực hiện thông qua các cơ sở giáo dục bằng nguồn kinh phí từ ngân sách TPHCM. Đối tượng áp dụng gồm học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và học viên giáo dục thường xuyên tại cả trường công lập lẫn ngoài công lập, với điều kiện người học tự nguyện đăng ký tham gia và chưa đạt chuẩn kỹ năng bơi an toàn.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, toàn thành phố hiện có hơn 2,1 triệu học sinh, học viên, trong đó hơn 1,2 triệu em chưa biết bơi, chiếm gần 60%. Trong khi đó, trong tổng số 1.651 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, chỉ có 182 đơn vị được trang bị bể bơi, tương đương khoảng 11%. Đáng chú ý, các trung tâm giáo dục thường xuyên hiện chưa có bể bơi.

Sở GD&ĐT nhận định quy mô người học lớn, mạng lưới trường học trải rộng nhưng cơ sở vật chất còn hạn chế khiến nhiều đơn vị phải thuê địa điểm bên ngoài để tổ chức dạy bơi. Điều này làm phát sinh thêm chi phí thuê hồ bơi, giáo viên, nhân viên cứu hộ và phương tiện vận chuyển. Nếu không có cơ chế hỗ trợ chung, cơ hội học bơi của học sinh sẽ phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế của gia đình cũng như khả năng tổ chức của từng cơ sở giáo dục.

Việc ban hành chính sách được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các khóa học bơi cho học sinh, giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước và bảo đảm an toàn học đường.

Theo tính toán của thành phố, nếu toàn bộ hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi đều đăng ký tham gia trong năm đầu tiên triển khai, tổng kinh phí dự kiến gần 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 878 tỷ đồng dành cho chi phí tổ chức các khóa học bơi và hơn 321 tỷ đồng hỗ trợ vận chuyển. Từ các năm học tiếp theo, số lượng học sinh cần hỗ trợ ước còn khoảng 188.000 em mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng.