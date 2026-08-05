Bắt đầu lọc ảo: Chuyên gia nói gì về điểm chuẩn đại học 2026?

TPO - Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các cơ sở đào tạo trên cả nước bắt đầu lọc ảo từ hôm nay (5/8). Theo các chuyên gia, dù nhiều trường thay đổi phương thức xét tuyển, điểm chuẩn đại học năm 2026 được dự báo khó biến động mạnh.

Nhóm ngành kỹ thuật "lên ngôi"

Sau khi hoàn tất rà soát dữ liệu và cấu hình hệ thống, các trường sẽ bước vào 6 vòng lọc ảo từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8.

Dù số lượng nguyện vọng đăng ký vào một số trường có xu hướng giảm nhẹ nhưng các chuyên gia nhận định mặt bằng điểm chuẩn năm nay khó biến động lớn. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phương thức xét tuyển. Nhiều trường chuyển sang mô hình xét tuyển tổng hợp, quy đổi các phương thức về cùng một thang điểm thay vì xét tuyển độc lập như trước.

Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) trong một tiết học

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết năm nay trường lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm học bạ chiếm 30%, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM chiếm 70%. Việc quy đổi về một điểm xét tuyển chung giúp thí sinh không còn phải đăng ký cùng một ngành bằng nhiều phương thức khác nhau.

Theo ông Nhân, tuy số lượng hồ sơ giảm nhẹ so với năm trước nhưng chất lượng thí sinh có sự cải thiện rõ rệt khi nhiều em đạt kết quả học tập và điểm thi tốt. Với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn của IUH được dự báo tương đối ổn định. Trong đó, các ngành thuộc nhóm STEM như Điện - Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí chế tạo, Cơ điện tử, Khoa học Máy tính tiếp tục duy trì sức hút nhờ nhu cầu nhân lực cao.

Bên cạnh nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, các ngành kinh tế như Marketing, Kế toán, Quản trị kinh doanh vẫn giữ mức quan tâm ổn định. Những ngành có điểm chuẩn khoảng 22-23 điểm trong các năm gần đây được dự báo tiếp tục duy trì mức tương đương.

Cân nhắc đặt nguyện vọng

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), cho rằng điểm khác biệt lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay không nằm ở việc điểm chuẩn tăng hay giảm mà ở cách xác định điểm trúng tuyển.

Theo ông Tiến, khi nhiều trường sử dụng công thức xét tuyển tổng hợp, việc so sánh điểm chuẩn năm nay với các năm trước sẽ không còn nhiều ý nghĩa do thang điểm và cách tính đã thay đổi. Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, điểm xét tuyển được tính từ nhiều thành phần, gồm điểm kỳ thi đánh giá năng lực chiếm 55%, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 35%, học bạ chiếm 10%, cùng điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc học tại trường THPT chuyên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Một yếu tố khác tác động đến thị trường tuyển sinh là sự thay đổi trong tâm lý đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Khi số lượng nguyện vọng được giới hạn, nhiều em có xu hướng lựa chọn thực tế hơn, phân tầng nguyện vọng rõ ràng thay vì đăng ký dàn trải vào các trường tốp đầu. Điều này khiến lượng hồ sơ tại một số trường giảm nhẹ nhưng có thể giúp tỷ lệ thí sinh trúng tuyển phù hợp với năng lực và mong muốn học tập hơn.

Ở nhóm ngành Sư phạm, việc siết quy định về thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ 1 đến 5 cũng buộc thí sinh phải xác định lựa chọn ngay từ đầu, qua đó giúp các trường tuyển được đúng nhóm thí sinh thực sự có mong muốn theo học.

Tại Trường Đại học Nha Trang, PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, cho biết trường có khoảng 12.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với gần 30.000 nguyện vọng, trong đó có 4.555 nguyện vọng 1.

Theo dự báo của nhà trường, một số ngành có thể tăng điểm chuẩn khoảng 0,5-1 điểm so với năm 2025, tập trung ở các ngành đang có sức hút như Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Khoa học hàng hải, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn" - ông Phương thông tin.

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết năm 2026 trường ghi nhận gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển và dự kiến tuyển 9.500 chỉ tiêu cho hệ chính quy cùng chương trình liên kết quốc tế.

Dựa trên lượng hồ sơ, ông Sơn dự báo điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT của trường cơ bản ổn định, dao động khoảng 19-24,5 điểm. Trong đó, nhóm ngành kỹ thuật dự kiến ở mức 19-22 điểm; các ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin cùng nhóm kinh tế như Marketing, Logistics, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế có thể nằm trong khoảng 22-24,5 điểm.