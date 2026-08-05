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Giáo dục

Sinh viên chương trình Việt - Hàn HUTECH phát triển giải pháp cho doanh nghiệp và cộng đồng

P.V

Qua các đồ án, khóa luận tốt nghiệp, những bài toán về công nghệ, kinh doanh, logistics, ngôn ngữ và văn hóa được sinh viên phát triển thành các giải pháp thiết thực, hướng đến giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng.

Diễn ra trong tháng 7, Hội đồng bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp của Viện Công nghệ Việt - Hàn (VKIT) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) quy tụ gần 80 đề tài thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh, logistics, tài chính, truyền thông đa phương tiện và ngôn ngữ. Mỗi nghiên cứu đều bắt nguồn từ một vấn đề cụ thể, cho thấy sự chủ động của người học trong quan sát, phân tích và đề xuất hướng xử lý trước những yêu cầu mới của xã hội.

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Gần 80 đồ án, khóa luận của sinh viên chương trình Việt - Hàn được bảo vệ tại VKIT

Các khóa luận, đồ án tập trung vào những vấn đề gắn với công nghệ, kinh doanh, phát triển bền vững và ứng dụng ngoại ngữ trong thực tiễn. Tính liên ngành được thể hiện qua cách sinh viên kết nối công nghệ với trải nghiệm người dùng, marketing với sản phẩm địa phương, logistics với chuỗi cung ứng xanh, tiếng Hàn với môi trường nghề nghiệp,... Trên nền tảng chuyên môn của từng ngành, các nhóm tiến hành khảo sát, xử lý dữ liệu, lựa chọn phương pháp phù hợp và hoàn thiện sản phẩm để Hội đồng chuyên môn trực tiếp kiểm tra, đánh giá.

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Sản phẩm mô hình được Hội đồng trực tiếp kiểm tra và đánh giá

Nổi bật trong số đó có Hệ thống tìm kiếm và gợi ý ẩm thực thông minh; Nền tảng website học tiếng Hàn trực tuyến dành cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam; Mô hình thu gom, tái chế bã cà phê thành phân bón hữu cơ; “Nón Cọ Bản Liền” với ý tưởng phát triển du lịch làng nghề kết hợp lưu trú bản địa,… Mỗi đề tài đều bắt đầu từ một nhu cầu thực tế, sau đó được cụ thể hóa thành sản phẩm hoặc mô hình có định hướng ứng dụng rõ ràng.

Tại buổi bảo vệ, sinh viên trình bày mục tiêu, phương pháp triển khai, kết quả nghiên cứu và giá trị ứng dụng. Phần phản biện tập trung vào dữ liệu khảo sát, tính khả thi, điểm mới cùng hướng phát triển của sản phẩm. Những góp ý chuyên môn giúp các bạn củng cố lập luận, điều chỉnh nội dung còn hạn chế và hoàn thiện đề tài dưới góc nhìn thực tế hơn.

Quá trình trình bày và trao đổi cũng là dịp để sinh viên rèn kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và bản lĩnh bảo vệ quan điểm. Những năng lực này góp phần hoàn thiện tác phong làm việc nghiêm túc, đồng thời chuẩn bị hành trang trước khi các bạn bước vào môi trường nghề nghiệp.

Được triển khai từ năm 2020, Chương trình Việt - Hàn tại HUTECH được xây dựng trên cơ sở hợp tác với hơn 20 trường đại học uy tín tại Hàn Quốc như Đại học Busan, Đại học Yeungnam, Đại học Quốc gia Chungbuk, Đại học Tongmyong,... Mô hình hướng đến phát triển chuyên môn, tiếng Hàn và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế.

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Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp và nhận bằng từ các trường đại học đối tác

Chương trình được triển khai theo phương pháp giáo dục hiện đại, tăng cường học qua dự án, tình huống thực tiễn và hoạt động thực hành. Sinh viên học tập cùng đội ngũ giảng viên được đào tạo tại Hàn Quốc và nhiều cơ sở giáo dục quốc tế, đồng thời sớm tiếp cận môi trường nghề nghiệp qua các chương trình giao lưu học thuật, tham quan và thực tập tại doanh nghiệp.

Hiện chương trình đào tạo 9 ngành gồm Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa.

Sau hai năm học tại HUTECH, sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác tại Hàn Quốc, nhận học bổng lên đến 50% học phí và nhận bằng Kỹ sư hoặc Cử nhân do trường đối tác cấp. Lộ trình này giúp các bạn mở rộng trải nghiệm học thuật, nâng cao năng lực tiếng Hàn và thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, thí sinh đăng ký chương trình Việt - Hàn có cơ hội nhận học bổng trị giá lên đến 100% học phí toàn khóa. Bên cạnh đó, những sinh viên theo học chương trình trong 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất tại HUTECH sẽ được nhận thêm ưu đãi 5 triệu đồng, giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu và tạo điều kiện để các bạn chủ động hơn khi bắt đầu hành trình đại học.

Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình Việt - Hàn tại Viện Công nghệ Việt - Hàn HUTECH (VKIT):

Địa chỉ: Phòng B-01.02, 475A Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Hotline: (028) 3556 6109

Email: vkit@hutech.edu.vn

P.V
#HUTECH #Việt - Hàn #đồ án #công nghệ #logistics #giải pháp #đào tạo

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