Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Tư lệnh Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ

TPO - Tại cuộc hội kiến sáng 5/8 ở Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đô đốc Samuel Paparo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ, tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, đào tạo và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Sáng 5/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hội kiến với Đô đốc Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Đô đốc Samuel Paparo tới hội kiến tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng; đồng thời nhấn mạnh, trên đà phát triển tích cực của quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Nổi bật là trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại - tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y, công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa...

Cho biết Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng, khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) vào tháng 3/2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam chào đón Đô đốc Samuel Paparo tới thăm Hà Nội.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chiến tranh Mỹ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân y, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là các Nhóm Chuyên gia ADMM+...

Khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị phía Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đô đốc Samuel Paparo phát biểu tại cuộc hội kiến Đại tướng Nguyễn Tân Cương. Video: Nguyễn Minh

Đánh giá cao sự tham dự của Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 năm 2024, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong tiếp tục gặp lại Đô đốc Samuel Paparo trong Triển lãm lần thứ 3 vào tháng 12/2026; đồng thời cho biết Việt Nam hoan nghênh Mỹ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Về phần mình, Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ và khẳng định Mỹ tôn trọng quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam.

Đô đốc Samuel Paparo cho biết ông vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời mong muốn trong thời gian tới hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, đào tạo, quân y.

Quang cảnh cuộc hội kiến.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cũng khẳng định Mỹ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, trao đổi thông tin, hỗ trợ công nghệ giám định ADN, hỗ trợ Việt Nam trong Chiến dịch 500 ngày đêm.