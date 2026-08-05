Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

An Giang khởi tố vụ đóng gói gạo giả nhãn hiệu ST25

Nhật Huy

TPO - Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 cơ sở đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 được bảo hộ, tạm giữ hơn 22 tấn gạo cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" để điều tra, xử lý.

aaaapicture1-1-745.jpg
Lực lượng Công an làm việc với chủ cơ sở kinh doanh.

Trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 2 hộ kinh doanh gạo. Trong đó, hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T. (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Thông) làm chủ, và hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A. (SN 1971, ngụ xã Bình Sơn) làm chủ.

Qua kiểm tra, tại 2 cơ sở, nhân viên đang sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhãn hiệu đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng, cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, chủ hai hộ kinh doanh không chứng minh được việc chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu trên.

Nhật Huy
#An Giang #gạo ST25 #khởi tố vụ án #gạo giả ST25 #sản xuất #buôn bán hàng giả #Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp #điều tra gạo giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe