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Pháp luật

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Báo động nạn trộm cáp điện ở Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP. Cần Thơ xảy ra 148 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị điện, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Mới đây, lực lượng Công an TP. Cần Thơ bắt quả tang một đối tượng đang cắt trộm cáp điện tại trạm biến áp, đối tượng còn lại bỏ trốn.

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị điện tại TP. Cần Thơ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho ngành điện, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành an toàn lưới điện.

Mới nhất, rạng sáng 28/7, Công an TP. Cần Thơ đã bắt quả tang một đối tượng đang cắt trộm cáp điện tại trạm biến áp Cầu Ba Láng (do Điện lực Ninh Kiều quản lý). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 đoạn cáp đồng, mỗi đoạn dài khoảng 8m cùng nhiều tang vật.

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Ngành điện và công an phối hợp kiểm tra hiện trường các vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, nhóm thực hiện hành vi trộm cắp có 2 người. Trong lúc bị phát hiện, một đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ trốn đang bị truy bắt, đối tượng còn lại bị bắt tại hiện trường.

Đại diện Công ty Điện lực TP. Cần Thơ (PC Cần Thơ) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 148 vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng địa bàn do Điện lực Ninh Kiều quản lý xảy ra 11 vụ cắt trộm cáp đồng tại các trạm biến áp, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Theo Điện lực Cần Thơ, các đối tượng thường nhắm đến dây cáp đồng bọc, dây tiếp địa, dây trung tính, cáp ngầm và các vật tư có giá trị cao. Không chỉ gây thiệt hại tài sản, các vụ trộm còn làm gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Đồng thời, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ, hư hỏng thiết bị và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

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Hiện trường Trạm biến áp TC Cầu Ba Láng bị các đối tượng cắt trộm cáp điện. Ảnh: An Duy

Khi xảy ra vụ việc, ngành điện chủ động phối hợp với lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố để duy trì cấp điện ổn định.

Trong thời gian tới, PC Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ tài sản lưới điện; tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra.

Nhật Huy
#Cần Thơ #cắt trộm cáp điện #công an #điện lực #trộm cắp

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