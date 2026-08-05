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Nâng mức cảnh báo mưa lớn ở Hà Nội

Nguyễn Hoài

TPO - Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt mưa dông đang diễn ra ở Hà Nội có thể kéo dài đến sáng 7/8 với tổng lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ ngập úng cục bộ.

Hà Nội là một trong những địa phương hứng chịu lượng mưa nhiều những ngày qua trong đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc.

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều khu vực của Thủ đô xuất hiện mưa to trên 100mm, đặc biệt là khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn cũ, trong đó có khu vực sân bay Nội Bài.

Sáng nay Hà Nội có giai đoạn ngắn giảm mưa. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều nay đến sáng 7/8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

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Trong đó mưa lớn nhất tập trung ở khu vực phía bắc và phía đông thành phố, gồm các phường/xã Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực phía tây và nam thành phố, gồm các xã/phường Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Vân Đình, Chương Mỹ mưa ít hơn, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại, đời sống của người dân.

Tại miền Bắc sáng nay, mưa tạnh trong thời gian ngắn. Dự báo từ chiều nay đến đêm 6/8, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70- 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/8 mưa lớn có khả năng giảm dần.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
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