Lấy mẫu ADN tìm lại danh tính 8 liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cất bốc, lấy mẫu giám định ADN đối với 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều 4/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc (Hà Tĩnh), UBND xã Đồng Lộc phối hợp với UBND xã Can Lộc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.



Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.

Đây là 8 phần mộ liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau gần 60 năm an nghỉ tại nghĩa trang trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, các phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính.

Trước đó, các địa phương phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chuyên môn tiến hành cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu và lập hồ sơ, 8 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc để an táng cùng đồng đội.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh, việc cất bốc, lấy mẫu giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch "500 ngày đêm". Kết quả giám định ADN sẽ là căn cứ quan trọng để đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Các đại biểu dâng hương, tiễn đưa 8 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.

8 hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc sau khi lấy mẫu giám định ADN.

Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo người dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Can Lộc.

8 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc để an táng cùng đồng đội.