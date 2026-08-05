Gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, Quốc lộ 21B tăng tốc thông tuyến

TPO - Sau khi tháo gỡ thành công "nút thắt" mặt bằng kéo dài suốt 6 năm, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 21B đang được các đơn vị dồn lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để đưa tuyến giao thông huyết mạch phía Nam Thủ đô về đích.