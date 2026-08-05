Gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, Quốc lộ 21B tăng tốc thông tuyến

TPO - Sau khi tháo gỡ thành công "nút thắt" mặt bằng kéo dài suốt 6 năm, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 21B đang được các đơn vị dồn lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để đưa tuyến giao thông huyết mạch phía Nam Thủ đô về đích.
Đến đầu tháng 8, sau 10 ngày cao điểm, xã Thanh Oai đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, giải tỏa 32 thửa đất và tháo dỡ 96 công trình của 90 hộ dân. Việc khơi thông "điểm nghẽn" kéo dài suốt 6 năm này tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.
Sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án, nhiều hộ dân cũng khẩn trương sửa chữa công trình, sớm ổn định lại nhà cửa và cuộc sống.