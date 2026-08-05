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Xã hội

Gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, Quốc lộ 21B tăng tốc thông tuyến

Phùng Linh

TPO - Sau khi tháo gỡ thành công "nút thắt" mặt bằng kéo dài suốt 6 năm, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 21B đang được các đơn vị dồn lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để đưa tuyến giao thông huyết mạch phía Nam Thủ đô về đích.

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Là trục giao thông hướng tâm huyết mạch phía Nam Thủ đô, Quốc lộ 21B dài khoảng 41,77km, đi qua 8 xã, phường, với quy mô mặt cắt ngang hiện hữu rộng từ 11 đến 35m.
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Qua nhiều năm triển khai, dự án đã thông xe được 6,25km và đang thi công 16,64km còn lại. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn chưa thể về đích do vướng "nút thắt" giải phóng mặt bằng tại đoạn Tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ - dự án do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư.
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Dù đã đạt 82% khối lượng thi công, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai vẫn chưa thể hoàn thành đồng bộ. Nguyên nhân do khoảng 520m tuyến vướng giải phóng mặt bằng.
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Ngày 28/6, trực tiếp kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại một số vị trí chưa thể thi công đồng bộ. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, xã Thanh Oai đã lập 3 tổ công tác bám sát từng hộ dân để tuyên truyền, chi trả bồi thường và tiếp nhận mặt bằng.
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Đến đầu tháng 8, sau 10 ngày cao điểm, xã Thanh Oai đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, giải tỏa 32 thửa đất và tháo dỡ 96 công trình của 90 hộ dân. Việc khơi thông "điểm nghẽn" kéo dài suốt 6 năm này tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại của dự án.
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Tại đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao Tỉnh lộ 427 qua xã Bình Minh, các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai nhiều mũi công việc trên công trường.
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Nhiều khu vực đang được gấp rút thi công hạng mục hạ ngầm thuộc dự án.
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Sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án, nhiều hộ dân cũng khẩn trương sửa chữa công trình, sớm ổn định lại nhà cửa và cuộc sống.
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Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B bao gồm hai đoạn: từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài và từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác (nay thuộc xã Thanh Oai). Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang 35m, gồm 6 làn xe, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, giảm tải áp lực giao thông trên trục kết nối các xã phía Nam Thủ đô.
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Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB và hoàn thành dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Phùng Linh
#Quốc lộ 21B #Hà Nội #giao thông #giải phóng mặt bằng #đầu tư #xã Thanh Oai #phát triển

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