Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 từ 7-10 ngày, thêm kỳ nghỉ 4 ngày dịp 24/11

TPO - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, với 2 phương án cụ thể được đề xuất.

Về nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án:

Phương án 1: nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Theo phương án này, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án 2: nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất, bởi phương án này sẽ tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị đón Tết.

Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án nghỉ Tết phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Đề xuất nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ cũng vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1: nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ bảy cuối tuần đó.

Với phương án này sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 21/11 đến hết thứ ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ bảy ngày 28/11.

Phương án 2: nghỉ vào thứ ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

(Ảnh minh họa)

Đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho rằng, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11 theo quy định. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.