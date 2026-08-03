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Đề xuất mỗi năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết

Phan Thiên - Luân Dũng

TPO - Tại dự thảo mới nhất Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất một năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết chính thức.

Theo dự thảo, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

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Bộ Nội vụ đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, Tết hàng năm trước ngày 30/9 năm trước liền kề. Ảnh minh họa.

Việc công bố sớm lịch nghỉ lễ, Tết nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây xáo trộn.

Như vậy, so với dự thảo hồi tháng 6, thời gian công bố lịch nghỉ lễ, Tết sớm hơn 3 tháng, thay vì ngày 31/12.

Bên cạnh đó, thẩm quyền quyết định của Thủ tướng được đề xuất giữ nguyên như hiện hành (quyết định 2 kỳ nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh), thay vì quyết định tất cả ngày nghỉ lễ, Tết trong năm như dự thảo cũ.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo cơ quan soạn thảo, nội dung trên nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động.

Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

Nếu được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ có 12 ngày nghỉ lễ chính thức: Một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 mỗi dịp 1 ngày, 2 ngày dịp Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, ngày 10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ nêu trên còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Phan Thiên - Luân Dũng
#Bộ Nội vụ #người lao động #Bộ Luật lao động #nghỉ lễ #nghỉ tết

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