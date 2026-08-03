Tập đoàn PC1 có nữ chủ tịch 27 tuổi làm ăn ra sao?

TPO - Nửa đầu năm nay, Công ty CP Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.200 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ, PC1 đạt lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Tuần này, có 34 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 25 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhóm CII liên tục tăng sở hữu PC1

Nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) tiếp tục tăng sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1). Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest - công ty con của CII) đã mua thêm 1,59 triệu cổ phiếu PC1.

Nhóm CII hiện nắm giữ tổng cộng gần 49 triệu cổ phần, tương đương 11,9% vốn PC1.

Sau giao dịch, CII Invest nâng sở hữu lên mức gần 26 triệu cổ phần, tương đương 6,28% vốn PC1. CII cũng đang trực tiếp sở hữu hơn 23 triệu cổ phần PC1, tương đương 5,62% vốn. Như vậy, nhóm CII hiện nắm giữ tổng cộng gần 49 triệu cổ phần, tương đương 11,9% vốn PC1.

Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6. Kể từ đó đến nay, nhóm CII liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Quý II năm nay, PC1 đạt doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm mạnh các loại chi phí, PC1 báo lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm nay, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.200 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ, PC1 đạt lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Tại đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/7, cổ đông đã bầu bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, ông Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 5.

Lỗ hơn 40 tỷ đồng trong nửa năm

Trong quý II năm nay, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) ghi nhận doanh thu hơn 20 tỷ đồng (tăng hơn 480% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 25 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 104 tỷ đồng.

Lũy kế trong nửa đầu năm nay, LDG có lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 90 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi hơn 200 tỷ đồng trong năm nay.

Tính tới 30/6, tổng lỗ lũy kế của LDG lên tới hơn 1.290 tỷ đồng.

Tính tới 30/6, tổng lỗ lũy kế của LDG lên tới hơn 1.290 tỷ đồng, bằng 50,35% vốn điều lệ. Ngoài việc kinh doanh thua lỗ, trong nửa đầu năm 2026, LDG còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm hơn 1.590 tỷ đồng so với cùng kỳ dương hơn 288 tỷ đồng.

Cuối quý II, tổng tài sản của LDG tăng thêm 98 tỷ đồng, lên 8.138 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm tới 99,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.611 tỷ đồng về hơn 1 tỷ đồng. Tồn kho tăng gần 53% so với đầu năm, lên 1.322 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn của LDG giảm 6% so với đầu năm về mức hơn 730 tỷ đồng.

LDG thuyết minh: Tại thời điểm 30/6, số nợ quá hạn chưa thanh toán lên hơn 790 tỷ đồng. Trong đó, 260 tỷ đồng phải trả lãi hợp tác đầu tư, 222 tỷ đồng khách hàng thanh lý thuộc dự án LDG Sky, 95 tỷ đồng phải trả lãi vay, gần 89 tỷ đồng phải trả khách hàng thanh lý thuộc dự án High Intela…

LDG chìm trong thua lỗ khi ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG - được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, ngày 25/6. Ông Nguyễn Khánh Hưng là cử nhân luật, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG trong 7 năm và sở hữu khoảng 5,66 triệu cổ phần LDG, tương đương 2,2% vốn điều lệ.