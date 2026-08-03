Mở màn tháng 8, PNJ và loạt cổ phiếu 'đua' trần

Lực cầu quay trở lại trên diện rộng, kéo hàng loạt nhóm cổ phiếu tăng giá, đưa chỉ số chính của thị trường tăng hơn 27 điểm. Dẫn dắt đà hồi phục là nhóm ngân hàng, dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ. MBB có thời điểm tăng trần, đóng cửa lùi nhẹ còn 6,7%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, TCB, CTG, VPB, HDB đồng loạt tăng giá, trở thành động lực quan trọng giúp VN-Index bứt phá.

Bên cạnh ngân hàng, nhiều nhóm ngành khác cũng đồng loạt khởi sắc. Các cổ phiếu trụ như FPT, HPG, GAS, HVN, MWG cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường. FPT tăng kịch trần, HPG tăng 3,9%, SSI tăng 4,2%, MWG tăng 3,7%... Đáng chú ý, PNJ tăng trần trở lại, hơn 8 triệu cổ phiếu được sang tay.

Loạt cổ phiếu tăng trần trong phiên đầu tuần.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh như VIC, VHM, VNM giảm gần 1%. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác.

Riêng nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Trong khi các cổ phiếu họ Vingroup điều chỉnh nhẹ, nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ lại thu hút dòng tiền. TCH tăng 6,58%, DIG và DXG tăng trên 5%, CEO tăng 5,26%. Một số mã khác như DXS, HPX, HDC, BCM, IJC, SIP, KDH, PDR cũng đồng loạt tăng giá, cho thấy sự lan tỏa của dòng tiền trong nhóm địa ốc.

Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh trên HoSE với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng lớn trong thời gian gần đây. Nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh các cổ phiếu như FPT, HPG, VCB, MBB, FRT và MSN.

FPT dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 520 tỷ đồng, tiếp theo là HPG hơn 280 tỷ đồng và VCB hơn 130 tỷ đồng. Ở chiều bán, NLG chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 100 tỷ đồng, cùng một số mã như STB, TCB, VPB.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,06 điểm, tương đương 1,56%, lên mức 1.762,84 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 19.200 tỷ đồng. Dù dòng tiền chưa bùng nổ so với những phiên tăng mạnh trước đây, diễn biến giao dịch cho thấy lực mua chủ động đã trở lại khi bên bán không tạo áp lực lớn.