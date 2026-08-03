Vì sao ACV giảm hơn 2.300 nhân sự?

TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã giảm hơn 2.300 lao động trong nửa đầu năm. Hiện ACV còn khoảng gần 8.500 lao động. Việc cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh đẩy mạnh tái cơ cấu bộ máy quản trị.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của ACV, đến cuối quý II năm nay, ACV có gần 8.500 người lao động. Riêng quý I, doanh nghiệp tinh giản gần 1.200 nhân sự, tiếp tục cắt giảm thêm khoảng 1.160 người trong 3 tháng tiếp theo.

Việc thu hẹp lực lượng lao động giúp chi phí nhân viên và các khoản phúc lợi giảm xuống còn khoảng 1.900 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Sự thay đổi về nhân sự diễn ra sau quá trình tái cơ cấu bộ máy quản trị. Doanh nghiệp hiện quản lý 25 chi nhánh tại các cảng hàng không, một công ty con cùng sáu đơn vị liên doanh, liên kết. Trong kế hoạch quản trị năm nay, ban lãnh đạo ACV xác định tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ ưu tiên.

ACV hiện là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành có diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến chạy thử từ tháng 9 trước khi đưa vào khai thác thương mại từ tháng 12 năm nay.

Sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: ACV.

Theo kế hoạch, Cảng HKQT Long Thành sẽ khai thác thương mại từ cuối năm, kéo theo nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động. Từ đầu năm đến nay, ACV đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng, tiếp nhận hơn 250 nhân sự cho các vị trí như chuyên viên an toàn hàng không, nhân viên vận hành thiết bị mặt đất, lái xe chuyên dụng và kỹ thuật viên, tuy nhiên công trường vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động.

Theo ACV, doanh nghiệp có hơn 7.100 lao động trực tiếp thi công nhưng vẫn thiếu khoảng 1.500 - 2.000 người, chủ yếu tại các gói thầu xây dựng nhà ga hành khách và hệ thống đường nội cảng. Mới đây, doanh nghiệp thông báo tuyển bổ sung nhân viên thông tin trợ giúp và nhân viên phục vụ phòng VIP làm việc tại sân bay này.

Đại diện ACV thông tin, hiện tại, bên cạnh việc hoàn thiện nhà ga, ACV cũng đang đẩy nhanh thi công đường cất - hạ cánh thứ 2. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để thi công đồng loạt nhiều hạng mục, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Khi hoàn thành, đường CHC thứ 2 sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, tăng tính chủ động và bảo đảm an toàn cho hoạt động bay tại sân bay Long Thành trong tương lai...