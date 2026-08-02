Khách Hàn ngỡ ngàng khi gặp chị bán trái cây Việt Nam 'nói tiếng Hàn như gió'

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc 'người Hàn nói tiếng Việt, người Việt đáp lại bằng tiếng Hàn', quay tại TPHCM gây sốt trên mạng xã hội, thu hút 6 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

Anh Lee Ho Jun (32 tuổi, người Hàn Quốc) đã sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 7 năm. Nói tiếng Việt khá thành thạo, anh hiện là nhà sáng tạo nội dung được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội với các video trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống ở Việt Nam.

Mới đây, khi đi ngang khu vực quốc lộ 13, đoạn gần bến xe Miền Đông cũ, anh tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ chở trái mận Bắc trên chiếc xe máy cũ. Tháng trước, trong chuyến đi Hà Nội, anh Jun từng ăn thử loại quả này và rất thích nên quyết định hỏi mua.

Anh mở lời bằng tiếng Việt: "Chị ơi! Em muốn mua mận thì sao?". Điều khiến vị khách Hàn Quốc bất ngờ là người phụ nữ lập tức trả lời bằng tiếng Hàn với ý: "Mận này chua lắm!".

Sau đó, chị bán trái cây ra hiệu để anh Ho Jun tấp xe vào lề đường cho an toàn rồi tiếp tục giới thiệu, tư vấn chọn mận hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Khả năng giao tiếp lưu loát của người bán trái cây khiến Jun nhiều lần không giấu được sự ngạc nhiên.

Một đoạn trò chuyện giữa anh Ho Jun và chị bán trái cây. Nguồn: Ho Jun.

Trong clip, anh liên tục thốt lên: "Sao tiếng Hàn của chị giỏi vậy?", rồi hài hước nói với người xem: "Ở đây không phải Hàn Quốc nha mọi người, ở đây là Việt Nam nha!".

"Bản thân mình cảm thấy rất bất ngờ, vì mình nói tiếng Việt mà chị đáp lại bằng tiếng Hàn. Chị nói trôi chảy, thành thạo. 7 năm ở Việt Nam, mình gặp nhiều người biết tiếng Hàn nhưng đây là lần gây bất ngờ nhất", Jun chia sẻ với PV VietNamNet.

Sau khi trò chuyện, anh Ho Jun mới biết người phụ nữ thường bán trái cây ở khu Sunwah Pearl - nơi cũng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống tại TPHCM. Trùng hợp, Jun cũng đang ở khu vực này, nhưng hai người chưa từng gặp nhau trước đó.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút 6 triệu lượt xem trên TikTok, 1,6 triệu lượt xem trên Facebook. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn giao tiếp tự nhiên giữa vị khách Hàn Quốc và chị bán trái cây Việt Nam.

﻿ Anh Ho Jun xin chụp ảnh cùng chị bán trái cây để làm kỷ niệm. Ảnh: NVCC.

Không ít bình luận hài hước cho rằng "thị trường lao động bây giờ cạnh tranh quá, chị bán trái cây cũng giỏi ngoại ngữ", hay tò mò về câu chuyện phía sau khả năng nói tiếng Hàn lưu loát của người phụ nữ.

Không chỉ gắn bó với TPHCM, Jun còn có dịp khám phá nhiều tỉnh, thành trên khắp Việt Nam. Theo anh, mỗi vùng đất đều mang đến những trải nghiệm khác nhau về văn hóa, con người và ẩm thực.

"Đối với mình, mỗi nơi đều có đặc điểm và kỷ niệm riêng. Đi đến đâu mình cũng có những cảm xúc mới lạ, từ cảnh vật, con người đến món ăn", Jun nói.

Trong số các món Việt, bún đậu mắm tôm là món ăn yêu thích nhất của chàng trai Hàn Quốc. Ngoài ra, anh cũng rất thích bún bò và bánh canh cua. Có những tuần, Jun ăn các món này 4-5 lần mà vẫn không thấy chán.

Chàng trai Hàn Quốc thưởng thức và giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Với Jun, cuộc gặp người phụ nữ bán trái cây nói tiếng Hàn không chỉ là một khoảnh khắc thú vị để chia sẻ với người xem, mà còn là kỷ niệm khó quên trong hành trình nhiều năm gắn bó với Việt Nam. Chính những cuộc gặp bất ngờ như vậy khiến anh luôn cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam có nhiều điều thú vị để khám phá.