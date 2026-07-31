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CEO Boeing Việt Nam làm Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC

Lộc Liên

TPO - Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Michael Vu - Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam - giữ chức Phó Chủ tịch từ ngày 1/8, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Theo FLC, việc bổ nhiệm nằm trong định hướng thu hút đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm quốc tế nhằm tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực cho các chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Ông Michael Vu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và hợp tác quốc tế. Ông Michael Vu tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ).

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Ông Michael Vu. Ảnh: FLC.

Trước khi gia nhập FLC, ông giữ vị trí Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo trong các tổ chức và diễn đàn doanh nghiệp quốc tế.

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vu, tập đoàn và HASDC đã phối hợp khảo sát thực địa, xây dựng phương án nâng cấp, mở rộng sân bay Pleiku và Phù Cát theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đề xuất này đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương nghiên cứu từ ngày 10/7 vừa qua.

Lộc Liên
#FLc #Boeing #Hàng không #nhân sự doanh nghiệp #Michael Vu #Giám đốc quốc gia Boeing Việt Nam

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