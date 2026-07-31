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Hàng không - Du lịch

Mỹ:

6 tiếp viên đổ bệnh đột ngột, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không American Airlines từ Ý đến Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Ireland sau khi nhiều tiếp viên hàng không bất ngờ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nghi do ảnh hưởng của một mùi lạ phát sinh trên máy bay.

Theo thông tin từ American Airlines, chuyến bay số hiệu 719 cất cánh từ Rome (Ý) đến Philadelphia (Mỹ) ngày 25/7 phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Dublin (Ireland) sau khoảng 3 giờ bay. Quyết định được đưa ra khi 6 trong tổng số 9 tiếp viên hàng không trên chuyến bay đồng loạt cảm thấy chóng mặt.

Hãng hàng không cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ "một mùi phát sinh từ lò nướng trên máy bay". Tuy nhiên, American Airlines chưa công bố cụ thể bản chất của mùi bất thường này.

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Đường bay thể hiện lộ trình chuyển hướng của chuyến bay AA719 của Hãng American Airlines vào ngày 25/7. Ảnh: New York Post.

Chiếc Boeing 787 khi đó chở 281 hành khách. Sau khi hạ cánh an toàn tại Dublin, lực lượng y tế khẩn cấp đã có mặt để kiểm tra sức khỏe những người bị ảnh hưởng.

Đại diện American Airlines cho biết, các nhân viên y tế đã thăm khám cho 6 tiếp viên cùng một hành khách ngay tại cổng đón máy bay. Sau khi được đánh giá tình trạng sức khỏe, tất cả đều được cho về và không phải nhập viện.

Đối với các hành khách trên chuyến bay, hãng đã bố trí khách sạn lưu trú miễn phí và sắp xếp các chuyến bay thay thế để tiếp tục hành trình đến Philadelphia trong ngày hôm sau.

"Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của khách hàng và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các thành viên phi hành đoàn trong quá trình xử lý sự cố", người phát ngôn American Airlines cho biết.

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Chuyến bay 719 trên đường từ Rome, Ý đến Philadelphia thì 6 tiếp viên gặp sự cố sức khỏe. Ảnh: New York Post.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên American Airlines gặp sự cố liên quan đến mùi lạ trên máy bay.

Hồi tháng 6, chuyến bay số hiệu 5907 từ Rochester, bang New York đến Philadelphia đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Syracuse (Ý) sau khi xuất hiện mùi khó chịu trong buồng lái, khiến hai phi công có biểu hiện buồn nôn.

Vào tháng 11 năm ngoái, một chuyến bay của hãng từ Orlando, bang Florida đến Phoenix, bang Arizona cũng buộc phải hạ cánh ngoài kế hoạch tại Houston, bang Texas sau khi ghi nhận mùi bất thường trong khoang máy bay. Khi đó, 4 tiếp viên hàng không và một hành khách đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhằm bảo đảm an toàn.

Các sự cố liên tiếp liên quan đến mùi lạ trên máy bay đang làm dấy lên những lo ngại về chất lượng không khí trong khoang hành khách cũng như quy trình kiểm tra kỹ thuật của các hãng hàng không, dù đến nay American Airlines chưa xác nhận mối liên hệ giữa các vụ việc.

Hồng Nhung
New York Post
#an toàn hàng không #máy bay hạ cánh khẩn cấp #American Airlines #6 tiếp viên American Airlines đột ngột đổ bệnh vì mùi lạ

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