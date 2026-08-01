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Sân bay Nội Bài sắp đổi nơi đón trả khách, đỗ xe

Lộc Liên

TPO - Từ 7h ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1 và T2, điều chỉnh hệ thống đường tiếp cận, khu vực đón trả khách và quy hoạch lại các bãi đỗ xe nhằm giảm ùn tắc, nâng cao năng lực phục vụ.

Theo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, việc điều chỉnh được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới tối ưu hóa không gian giao thông, giảm tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực nhà ga và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc điều chỉnh sẽ được triển khai đồng bộ tại cả hai nhà ga hành khách T1 và T2 tại sân bay Nội Bài, bao gồm hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón và trả khách tại các tầng, cùng việc quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe ô tô từ P1 đến P9.

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Khu vực giao thông công cộng tại sảnh đến ở tầng 1 - nhà ga T2 sân bay Nội Bài sẽ gồm 6 làn xe.

Theo đó, nhiều quy định về tổ chức giao thông sẽ được thay đổi, gồm vị trí đỗ xe, phân làn lưu thông và thời gian dừng đỗ đối với từng nhóm phương tiện như xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông sẽ làm thay đổi một số vị trí đón, trả khách và khu vực dừng, đỗ so với trước đây. Hành khách và lái xe được khuyến cáo cập nhật thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ quy định về phân làn, vị trí và thời gian dừng, đỗ tại sân bay.

Đơn vị này cũng lưu ý tài xế cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm luồng, dừng, đỗ sai quy định khi phương án phân luồng mới được triển khai. Hành khách có kế hoạch đưa, đón người thân tại sân bay nên tìm hiểu trước phương án tổ chức giao thông mới để chủ động lộ trình, hạn chế ùn tắc và tránh các vi phạm không đáng có.

Lộc Liên
#Nội Bài #sân bay #đón khách #bãi đỗ xe #giao thông #Noibai airport #Noi Bai Airport is set to change passenger pick-up

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