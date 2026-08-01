Cựu phi công Singapore lĩnh án tù

TPO - Một cựu đại úy lực lượng vũ trang Singapore (SAF) bị phạt 21 tháng 2 tuần tù và 6.000 SGD (hơn 120 triệu đồng) sau khi lừa 5 đồng nghiệp tổng cộng 86.750 SGD (hơn 1,7 tỷ đồng), đồng thời lợi dụng cấp bậc để yêu cầu cấp dưới mua thuốc lá điện tử bị cấm.

Bị phạt 21 tháng 2 tuần tù

Cựu Đại úy SAF Benjamin Song Yong Pang (38 tuổi) đã nhận tội với 5 cáo buộc lừa đảo và 4 cáo buộc liên quan đến thuốc lá điện tử. Tòa án Singapore ngày 29/7 tuyên phạt bị cáo 21 tháng 2 tuần tù cùng khoản tiền phạt 6.000 SGD.

Theo hồ sơ vụ án, Song từng tích lũy khoản nợ thẻ tín dụng đáng kể trong giai đoạn 2011-2018 do thường xuyên lui tới các câu lạc bộ và cơ sở karaoke tại Thái Lan.

Trong thời gian giữ chức phó chỉ huy cụm tại một căn cứ hậu cần của SAF, Song bắt đầu vay tiền từ các đồng nghiệp bằng những lý do không đúng sự thật.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2024, cựu sĩ quan này nhiều lần nói với đồng nghiệp rằng số tiền vay sẽ được sử dụng để đầu tư thay họ hoặc chi trả chi phí điều trị cho mẹ.

Một cựu đại úy Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) bị phạt 21 tháng 2 tuần tù và 6.000 SGD (hơn 120 triệu đồng). Ảnh: Aviation A2Z.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Song đã sử dụng số tiền này để thanh toán các khoản nợ và chi phí cá nhân.

Trong hơn 39 lần, 5 đồng nghiệp đã đưa cho Song tổng cộng 86.750 SGD (hơn 1,7 tỷ đồng). Số tiền mỗi người bị thiệt hại dao động từ 10.000 (khoảng 200 triệu đồng) đến 27.050 SGD (hơn 550 triệu đồng).

Dù Song sau đó đã hoàn trả toàn bộ số tiền, tòa án nhận định hành vi gian dối được thực hiện có chủ ý và kéo dài trong gần 3 năm.

Lợi dụng cấp bậc để mua thuốc lá điện tử

Ngoài các hành vi lừa đảo, Song còn bị xử lý vì vi phạm các quy định liên quan đến thuốc lá điện tử.

Điều tra cho thấy cựu đại úy bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử vào cuối năm 2021 và công khai sử dụng sản phẩm này trong văn phòng tại Trại Nee Soon.

Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) phát hiện Song nhiều lần lợi dụng cấp bậc để yêu cầu 3 quân nhân cấp dưới đặt mua thiết bị và sản phẩm thuốc lá điện tử cho mình.

Một trong những người này khai rằng họ hỗ trợ Song vì lo ngại việc từ chối yêu cầu của cấp trên.

Song cũng được xác định đã giới thiệu thuốc lá điện tử cho một nữ đồng nghiệp bằng cách tặng người này thiết bị và cung cấp sản phẩm thuốc lá điện tử.

Công tố viên cho biết các sản phẩm chủ yếu được mua nhằm gộp đơn hàng để giảm chi phí giao hàng, không phải để bán lại. Tuy nhiên, hành vi này vẫn vi phạm quy định của Singapore về thuốc lá điện tử.

Lợi dụng quyền lực trong môi trường quân đội

Một số cáo buộc khác liên quan đến một vụ lừa đảo với nhiều nạn nhân hơn cũng được tòa xem xét trong quá trình xét xử.

Vụ án làm dấy lên những lo ngại về việc lạm dụng quyền hạn trong môi trường quân đội, nơi cấp dưới có thể chịu áp lực phải tuân theo yêu cầu của cấp trên, kể cả khi những yêu cầu đó vi phạm pháp luật.

Singapore hiện áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với thuốc lá điện tử và tiếp tục tăng cường thực thi các quy định liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng và phân phối các sản phẩm này.