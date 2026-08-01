'Nhột hết cả người' nhìn đàn vịt mổ thóc gây sốt

TPO - "Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.
Ngày cao điểm, trang trại đón tới 150 khách. Đàn vịt phục vụ từ sáng đến chiều, chỉ nghỉ ngơi từ 12h-13h. Du khách thoải mái chơi đùa, bồng bế, dẫn dắt đàn vịt đi quanh vườn.
"Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, và thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.
"Trải nghiệm hài hước này giúp chúng tôi hoà mình với thiên nhiên, hiểu rõ hơn về nông dân, nông nghiệp của Việt Nam. Đây là điểm du lịch nông nghiệp khiến tôi thật sự ấn tượng", bà Charlotte, du khách Úc, chia sẻ.