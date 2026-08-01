Đà Nẵng: 'Nhột hết cả người' nhìn đàn vịt mổ thóc gây sốt

TPO - "Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, thật thú vị khi được trải nghiệm massage độc lạ, khó có thể gặp ở nước khác. Những chú vịt khiến chúng tôi cười rất nhiều và cảm thấy Hội An thật sự rất tuyệt vời", chị Derbhla - du khách Ireland - chia sẻ.