Tàu cao tốc chở 200 khách đi Côn Đảo bị hỏng máy

TPO - Sau khi rời Vũng Tàu khoảng một giờ, tàu cao tốc Thăng Long chở 200 khách đi tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo bị hỏng 2 trong tổng số 3 máy chính, buộc phải quay vào bờ. Sự cố dẫn đến việc hãng tàu phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 1/8, đại diện Phu Quoc Express, xác nhận tàu Thăng Long rời cảng Cầu Đá, phường Vũng Tàu, lúc hơn 7h30 cùng ngày để đi đặc khu Côn Đảo. Khoảng một giờ sau khi khởi hành, 2 trong 3 máy chính của tàu gặp sự cố, chỉ còn một máy hoạt động.

Tàu cao tốc Thăng Long đang quay trở lại Vũng Tàu do gặp sự cố về máy vào sáng 1/8.

Sau khi kiểm tra tình trạng phương tiện, thuyền trưởng quyết định cho tàu quay về Vũng Tàu để bảo đảm an toàn. Do chỉ còn một máy hoạt động, tàu chạy với tốc độ thấp và cập cảng khoảng 10h15 cùng ngày. Toàn bộ 200 hành khách lên bờ an toàn.

Theo đại diện Phu Quoc Express, đơn vị cáo lỗi và đã hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý và các đại lý sẽ hoàn trả lại cho những hành khách đã mua vé.

"Sự cố đã làm ảnh hưởng đến hơn 200 hành khách đặt vé tàu cao tốc trong chuyến ngày 1/8 từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và hơn 200 hành khách trong chuyến ngày 2/8 từ Côn Đảo về Vũng Tàu. Chúng tôi đã giải thích nguyên nhân với hành khách đang ở trên tàu và cũng nhận được sự thông cảm vì sự cố bất khả kháng", đại diện Phu Quoc Express cho biết.

Do sự cố xảy ra, doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo cho đến khi có thông báo mới. Riêng việc vận tải hành khách ở tuyến Trần Đề - Côn Đảo vẫn được triển khai bình thường.