Đồng Tháp quyết tâm tăng tốc ‘về đích’ 100% vốn đầu tư công

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026 với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm diễn ra từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 31/01/2027, được chia thành các giai đoạn bám sát mốc thời gian cụ thể từ cấp tỉnh đến tận cấp xã, phường.

Điểm nhấn trong chiến dịch lần này là yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” bao gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại thi đua cuối năm đối với tập thể cũng như người đứng đầu. Để đảm bảo mục tiêu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thiết lập các mốc chỉ tiêu tỷ lệ giải ngân tối thiểu theo tiến độ định kỳ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đồng Tháp tập trung triển khai đồng bộ hàng loạt nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường đẩy mạnh vận động, đối thoại và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cản trở bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh thủ tục đầu tư và đấu thầu, rà soát cắt giảm các dự án quy mô nhỏ kém hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ quy trình đấu thầu và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chỉ định thầu sai quy định.

Công tác bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cũng được chú trọng khi giao Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo sát diễn biến thị trường, chủ động cân đối nguồn cung cát, đất đắp và kiểm soát chặt giá cả vật liệu phục vụ thi công. Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngược lại những chủ đầu tư và địa phương không hoàn thành tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm.