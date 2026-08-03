Vietnam Insurance Summit 2026: Dữ liệu, công nghệ và bài toán tái định hình ngành bảo hiểm

Ngày 31/7/2026, Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam – Vietnam Insurance Summit 2026 chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên uy tín của ngành bảo hiểm, do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 600 lãnh đạo, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, cùng hơn 25 diễn giả trong nước và quốc tế.

Không gian kết nối của Chubb hân hạnh đón tiếp ông Lê Tấn Cận – Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính và ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong khuôn khổ Vietnam Insurance Summit 2026.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Công nghệ, dữ liệu và các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đang mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những bài toán về quản trị, bảo mật, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững.

Vietnam Insurance Summit 2026 vì vậy không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác công nghệ cùng thảo luận về chiến lược chuyển đổi phù hợp cho ngành.

Tại phiên toàn thể, các diễn giả đã mang đến nhiều góc nhìn về triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam, xu hướng ứng dụng dữ liệu và công nghệ, cũng như các mô hình chuyển đổi đang định hình tương lai ngành. Trong phần chia sẻ của mình, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, nhìn nhận ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn tăng trưởng khác trước, khi cơ hội thị trường vẫn còn lớn nhưng niềm tin, chất lượng tư vấn, tính minh bạch và khả năng thực thi cam kết sẽ trở thành nền tảng quan trọng hơn bao giờ hết.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về tái định hình ngành bảo hiểm trong kỷ nguyên dữ liệu, AI và chuyển đổi bền vững tại phiên toàn thể Vietnam Insurance Summit 2026.

Theo góc nhìn được ông Sang Lee chia sẻ, Việt Nam vẫn là thị trường nhiều tiềm năng nhờ khoảng trống bảo vệ còn lớn, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm còn thấp và dân số trẻ, am hiểu công nghệ. Tuy nhiên, tăng trưởng trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào việc bán nhiều sản phẩm hơn, mà cần chuyển sang mô hình tạo giá trị dựa trên chất lượng.

Ba ưu tiên được nhấn mạnh gồm nâng cao chất lượng phân phối, khai thác thông minh hơn các nền tảng và dữ liệu, đồng thời xây dựng mô hình giải quyết quyền lợi bảo hiểm chủ động hơn để cải thiện trải nghiệm khách hàng và củng cố niềm tin thị trường.

Bên cạnh phiên toàn thể, Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Từ quản trị rủi ro đến tăng cường khả năng chống chịu: Tối ưu ứng dụng AI và dữ liệu trong ngành bảo hiểm” tập trung vào các giải pháp ứng dụng AI và dữ liệu để xây dựng nền tảng vận hành an toàn, linh hoạt hơn. Các nội dung nổi bật bao gồm triển khai AI tin cậy, an toàn, có trách nhiệm; bảo đảm an toàn thông tin; nâng cao năng lực chống chịu an ninh mạng; và ứng dụng Agentic AI trong tự động hóa bồi thường.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam tham gia hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Từ sản phẩm đến nền tảng: Xây dựng hệ sinh thái dựa trên AI và lấy khách hàng làm trọng tâm” tại Vietnam Insurance Summit 2026.

Cùng lúc đó, hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Từ sản phẩm đến nền tảng: Xây dựng hệ sinh thái dựa trên AI và lấy khách hàng làm trọng tâm” thảo luận xu hướng chuyển đổi từ mô hình bảo hiểm truyền thống sang hệ sinh thái bảo hiểm số.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cũng góp phần chia sẻ tại phiên thảo. Từ góc nhìn của ông Tú, sự phát triển của công nghệ số đang thay đổi cách khách hàng tìm hiểu, mua và sử dụng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thể chỉ chờ khách hàng tìm đến sản phẩm, mà cần hiện diện đúng nơi khách hàng đang tìm hiểu, ra quyết định và sử dụng dịch vụ.

Nói cách khác, bảo hiểm cần bước vào “dòng chảy số” của khách hàng, thông qua các điểm chạm quen thuộc như ứng dụng tài chính, ví điện tử, nền tảng nội dung, mạng xã hội hoặc các hệ sinh thái dịch vụ số.

Ông Tú cũng cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là số hóa quy trình. Giá trị lớn hơn nằm ở việc doanh nghiệp hiểu hành vi khách hàng tốt hơn, kết nối đúng điểm chạm và mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch, cá nhân hóa hơn. Với Chubb Life Việt Nam, các sáng kiến như MoMoCare |Bảo hiểm Sức khỏe+ hay Chubb eConnect – ứng dụng kỹ thuật số dành cho khách hàng - được xem là những ví dụ cho định hướng đưa giải pháp bảo vệ đến gần hơn với khách hàng trên các nền tảng số quen thuộc, đồng thời giúp khách hàng quản lý hợp đồng, thanh toán phí và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến thuận tiện hơn.

Song hành cùng các phiên hội thảo là Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm, với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp bảo hiểm và công nghệ trong nước, quốc tế. Những giải pháp được giới thiệu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm số, AI, quản trị dữ liệu, tự động hóa quy trình, trải nghiệm khách hàng, an ninh mạng, phòng chống gian lận, nền tảng phân phối và hiện đại hóa hệ thống lõi. Không chỉ là không gian trình diễn sản phẩm, triển lãm còn đóng vai trò kết nối doanh nghiệp bảo hiểm với các đối tác công nghệ, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm triển khai phù hợp với thị trường Việt Nam.