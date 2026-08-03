Taxi kêu khó vì phải xuất hóa đơn từng chuyến, Bộ Tài chính nói gì?

TPO - Trước phản ánh, taxi kêu khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe, Bộ Tài chính cho biết, quy định không làm tăng chi phí tuân thủ. Hiện, không có quy định việc lập hóa đơn tổng với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Taxi không được lập hóa đơn tổng cho nhiều chuyến

Bộ Tài chính vừa có trả lời về một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Đối với phản ánh cho rằng doanh nghiệp taxi gặp khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe, Bộ Tài chính dẫn quy định tại Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định không quy định việc lập hóa đơn tổng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Thời gian qua, có phản ánh cho rằng doanh nghiệp taxi gặp khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe. Ảnh minh hoạ: Vinasun.

Đối với doanh nghiệp có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch và dữ liệu thu tiền được lưu trữ theo từng giao dịch, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo từng trường hợp.

Cụ thể, đối với khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh dịch vụ.

Đối với khách hàng là cá nhân không cung cấp thông tin để xuất hóa đơn, doanh nghiệp gửi cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế theo bảng thông tin chi tiết giao dịch.

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn ngay sau khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử cho khách hàng đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, quy định nêu trên không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ và đã được quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Hóa đơn điện tử không thay thế sổ kế toán

Vấn đề khác được dư luận quan tâm thời gian qua là chính sách thuế với hộ kinh doanh. Cụ thể, nhiều hộ kinh doanh đề xuất bỏ quy định phải ghi chép sổ mua, bán hàng theo mẫu vì cho rằng việc mua bán đã có hóa đơn hoặc đã kê khai trong phần mềm quản lý bán hàng.

Theo Bộ Tài chính, hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Hóa đơn điện tử là chứng từ hợp pháp phản ánh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng hóa đơn điện tử không đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh được miễn thực hiện chế độ kế toán.

Theo Bộ Tài chính, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC. Đây không phải là thủ tục hành chính mới do cơ quan thuế đặt ra.

Việc ghi chép sổ kế toán nhằm tổng hợp, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phục vụ công tác quản lý, xác định số liệu kê khai thuế và làm căn cứ giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết hộ kinh doanh được lựa chọn lưu trữ hóa đơn, chứng từ và sổ kế toán dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, không bắt buộc phải ghi chép thủ công trên sổ giấy.

Sổ kế toán và hóa đơn điện tử có chức năng khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau trong công tác quản lý. Việc thực hiện đầy đủ cả hai quy định vừa bảo đảm tuân thủ pháp luật về thuế, kế toán, vừa giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

Cơ quan quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để gắn hóa đơn điện tử với quản lý bán hàng, từng bước thay thế phương thức ghi chép thủ công, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý.