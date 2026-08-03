Vĩnh Long: Phát triển đa dạng nhà ở để đáp ứng nhu cầu, phù hợp khả năng người dân

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 40.368 căn nhà ở thương mại, 20.508 căn nhà ở xã hội… Phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030, nhằm phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân, nâng cao chất lượng nhà ở phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy hoạch; bố trí, bổ sung quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với các thiết chế công đoàn, phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua.

Hơn 332.200 tỷ đồng phát triển nhà ở

Với mục tiêu phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách, Vĩnh Long phấn đấu phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 36m2 sàn/người, tương ứng diện tích sàn khoảng 38 triệu m2. Đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh đạt hơn 99,9%.

Về loại hình nhà ở, đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành khoảng 11,5 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, tương ứng khoảng 40.368 căn trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư.

Đối với nhà ở xã hội, đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành khoảng 1,34 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 20.508 căn. Trong đó, nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp khoảng 19.519 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 989 căn.

Tỉnh cũng phấn đấu hoàn thành khoảng 2.000 căn nhà lưu trú công nhân để cho thuê và 549 căn nhà ở công vụ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...

Về nhu cầu quỹ đất, dự kiến giai đoạn 2021-2030 diện tích đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 82 ha; đất phát triển nhà ở công vụ hơn 3,4 ha. Nhu cầu vốn phát triển nhà ở khoảng 332.213 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 536 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách khoảng 331.677 tỷ đồng.

Ưu tiên quỹ đất công phù hợp để phát triển nhà ở xã hội

Để đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Long đề ra những giải pháp như: Thành lập Quỹ nhà ở địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tạo quỹ nhà ở xã hội để cho thuê. Rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở và ưu tiên bố trí quỹ đất để triển khai các dự án khu đô thị mới, khu dân cư quy mô lớn có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn phải đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, có bản sắc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống; ban hành các thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của các vùng, miền, có khả năng ứng phó với thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu để người dân tham khảo, áp dụng trong xây dựng nhà ở.

Đối với khu vực trung tâm đô thị, chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án, tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại; khuyến khích phát triển các loại hình nhà ở cao tầng phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp ứng của từng khu vực.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Thẩm định, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực; kiên quyết không tiếp nhận các nhà đầu tư yếu kém, không có khả năng triển khai thành công dự án.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương ưu tiên việc rà soát, lựa chọn vị trí quỹ đất công phù hợp để phát triển nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn và các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội.

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh, nhà ở xanh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án gắn với các vùng động lực đô thị - công nghiệp - dịch vụ trung tâm; vùng nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp sinh thái, vùng ven biển và các hành lang kinh tế đô thị theo các trục giao thông huyết mạch.

Ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh xác định thị trường bất động sản có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống. Tuy nhiên, địa phương không theo đuổi mục tiêu phát triển bất động sản bằng mọi giá.

Quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và bền vững; ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, các dự án được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vĩnh Long cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng quy định, hiệu quả và bền vững.