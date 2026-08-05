Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thông điệp tới hội nghị chống vũ khí hạt nhân tại Nhật Bản

Bà Dương Thị Nga - Phó Tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam trao Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban tổ chức hội nghị. Ảnh: Vufo

Từ ngày 2-7/8, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam đồng hành với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều cuộc xung đột kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh quốc tế và tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đặc biệt, việc Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vừa kết thúc mà không đạt được đồng thuận với văn kiện cuối cùng, cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các nỗ lực thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tiếng nói của các phong trào hòa bình và các tổ chức nhân dân quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Đại diện Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Vufo

Tại phiên khai mạc hội nghị, bà Dương Thị Nga - Phó Tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam, trân trọng trao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban Tổ chức hội nghị. Ban Tổ chức trịnh trọng đọc thông điệp trước toàn thể đại biểu tại phiên khai mạc, đồng thời lưu hành bản dịch tiếng Nhật và tiếng Anh tại hội nghị.

Trong thông điệp đoàn kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và trân trọng nỗ lực hơn 7 thập kỷ của Ban tổ chức Hội nghị vận động giải trừ vũ khí hạt nhân, giúp tiếng nói của các nạn nhân bom nguyên tử Hibakusha được lắng nghe; đồng thời, nhấn mạnh vai trò nền tảng của NPT và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, khẳng định lập trường nhất quán và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với hoà bình thế giới nói chung và nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói riêng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn gửi thư chúc mừng tới hội nghị, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam với những mất mát của các nạn nhân bom nguyên tử Hibakusha Nhật Bản, cam kết tiếp tục sát cánh cùng các tổ chức hòa bình quốc tế vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân và tích cực lan tỏa văn hóa hòa bình cho thế hệ trẻ.