Nhiều tiếng nổ lớn, lửa bùng cháy ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga

TPO - Các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 5/8, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà tại nhiều quận của thành phố 3 triệu dân này.

Chính quyền quân sự thành phố cho biết, bảy địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Cảnh báo không kích tại Kiev đã được duy trì trong hơn một giờ đồng hồ.

Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo trên Telegram, rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đã đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát.

"Vẫn có thể còn người mắc kẹt”, ông viết. "Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành”.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát ở vùng ngoại ô thành phố, và mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống gần một khu nhà ở.

Cơ quan quản lý quân sự thành phố cũng thông báo, rằng vụ tấn công đã gây rò rỉ khí amoniac, và các đội ứng phó khẩn cấp đang xử lý sự cố này.

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng 5/8. (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vang lên khắp thành phố. Và các đơn vị phòng không đã triển khai hành động để đẩy lùi cuộc tấn công.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev, với nhiều đợt tập kích nhắm vào thành phố này trong tháng qua.

Tổng thống Ukraine phê duyệt kế hoạch mới

Ngày 4/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã phê duyệt các chiến dịch mới của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), sau khi chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm thúc đẩy Nga ngồi vào bàn đàm phán được cho là đã kết thúc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky đề cập đến những "kết quả mạnh mẽ" mà SSU đạt được và cho biết ông Oleksandr Poklad - quyền lãnh đạo SSU - đã báo cáo với ông về các ưu tiên của cơ quan này trong tháng 8.

Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập đến chiến dịch 40 ngày, hay việc liệu mục tiêu đề ra của chiến dịch đó đã đạt được hay chưa.

Vào ngày 25/6, ông Zelensky cho biết đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày do SSU thực hiện nhắm vào Nga nhằm thúc đẩy nước này chấm dứt chiến tranh. Thời hạn 40 ngày đã kết thúc vào ngày 4/8.