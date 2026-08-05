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Người lính

Mỹ sẽ tấn công Iran nếu Tehran không sớm mở lại eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (4/8) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "sớm được mở trở lại" khi Mỹ tiến hành đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết Washington đang có "những cuộc thảo luận rất tốt" với Tehran, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng quay trở lại hành động quân sự nếu Iran rút lại các cam kết.

"Chúng tôi sắp tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có, lớn nhất kể từ Thế chiến II. Và họ đã gọi cho tôi. Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở trở lại, hoặc họ sẽ bị tấn công rất mạnh, và sau đó eo biển cũng sẽ được mở cửa", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Iran "sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân" và cho biết đây sẽ là một điều kiện bắt buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo Tehran sẽ phải "trả giá rất đắt" nếu rút khỏi tiến trình đàm phán, đồng thời tiết lộ Washington từng chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn trước khi quyết định ưu tiên con đường ngoại giao.

"Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh. Nhưng đòn mạnh nhất vẫn chưa được tung ra và hy vọng chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến nó. Tôi hy vọng điều đó sẽ không cần thiết vì chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tốt. Chỉ là họ không muốn thừa nhận điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận, song lưu ý rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại thì "hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

"Họ muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, hậu quả sẽ rất tệ", ông Trump lưu ý.

Trong khi đó, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về việc đang đàm phán trực tiếp với Washington. Tehran cho biết các cuộc trao đổi đang được thực hiện thông qua Oman nhằm tìm kiếm giải pháp mở lại eo biển Hormuz.

Các nhà trung gian kỳ vọng việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz sẽ tạo nền tảng để Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân.

Trước đó, Axios dẫn hai nguồn tin khu vực và một quan chức Mỹ cho biết Washington, Tehran và Oman đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời về việc mở lại eo biển Hormuz, với khả năng được công bố sớm nhất trong ngày 5/8.

Theo nguồn tin này, thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 60 ngày. Theo đó, tàu thương mại nhập khẩu sẽ di chuyển qua vùng biển Iran, trong khi tàu xuất khẩu đi qua vùng biển Oman dưới cơ chế phối hợp giữa các bên. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Iran sẽ không thu phí quá cảnh hoặc phí sử dụng tuyến hàng hải.

Khuôn khổ thỏa thuận được cho là nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran, đồng thời tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân sau nhiều tuần hòa giải với sự tham gia của Oman, Qatar, Pakistan và Saudi Arabia.

Axios cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đồng ý về nguyên tắc với khuôn khổ này vào cuối tuần trước và giới lãnh đạo Iran đã hoàn tất quy trình phê duyệt trong ngày 4/8.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #Hormuz #đàm phán #quân sự #ngoại giao #leo thang #tấn công #Trung Đông #eo biển Hormuz

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