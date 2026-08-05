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Chiến sĩ hy sinh sau khi vào nhà dân xin nước, gần 60 năm sau mới được tìm thấy

Nguyễn Tiến

TPO - Sau gần 60 năm, từ lời kể của nhân chứng và hồ sơ lưu trữ, Đội K71 đã quy tập được hài cốt nghi là của liệt sĩ Võ Văn Phú tại phường An Tịnh, Tây Ninh.

Ngày 5/8, Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp UBND phường An Tịnh và Ban Chỉ huy quân sự phường quy tập một bộ hài cốt tại khu vườn nhà ông Đoàn Văn Sáng (84 tuổi, khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh).

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Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vườn nhà ông Đoàn Văn Sáng.
﻿Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên Đội K71, qua xác minh, ông Sáng là người trực tiếp chôn cất một chiến sĩ hy sinh tại khu vực này vào năm 1967. Theo lời kể, chiến sĩ tên Phú bị thương nặng ở chân, vào nhà ông Sáng xin nước uống rồi hy sinh do mất nhiều máu. Sau đó, ông Sáng cùng người dân địa phương mai táng tại khu vực trên.

Hồ sơ liệt sĩ cho thấy, liệt sĩ Võ Văn Phú (SN 1939, quê xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng cũ, nay thuộc phường An Tịnh) nhập ngũ năm 1956, công tác tại Huyện đội Trảng Bàng, hy sinh tháng 5/1967 và được an táng tại khu vực Cây Dương, xã An Tịnh cũ. Các thông tin này khá trùng khớp với vị trí vừa phát hiện hài cốt.

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Ông Đoàn Văn Sáng (giữa) cùng lực lượng Đội K71 tại hiện trường quy tập bộ hài cốt liệt sĩ ở phường An Tịnh. Ảnh: Đội K71 Tây Ninh

Trước đây, gia đình liệt sĩ từng nhiều lần tìm kiếm theo lời chỉ dẫn của ông Sáng nhưng không có kết quả. Sau khi thu thập thêm thông tin từ nhân chứng, Đội K71 tổ chức đào tìm ở độ sâu khoảng 1,2 m và phát hiện một bộ hài cốt cùng một số dấu tích quân trang, ni lông bọc hài cốt còn sót lại, phù hợp với lời kể của các nhân chứng.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu ADN và tiếp tục xác minh để xác định danh tính, với hy vọng sớm đưa liệt sĩ trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 3/8, Đội K71 cũng đã quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ 15, khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh.

Tính từ ngày 14/7 đến nay, Đội K71 đã quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó có 6 bộ tại phường An Tịnh và 2 bộ tại xã Tân Thành.

Nguyễn Tiến
#chiến dịch tìm kiếm và quy tập hài cốt #liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm quy tụ hài cốt liệt sĩ #Tìm được hài cốt sau nhà dân #Tây ninh

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