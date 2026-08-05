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13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau khi mở rộng tìm kiếm tại Câu Nhi

Hoàng Nam

TPO - Sau gần một tháng triển khai khảo sát, mở rộng tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến tranh. Đây là kết quả quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, trước đó Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

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Lực lượng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi.

Trên cơ sở các tài liệu lịch sử và thông tin thu thập được, Đội 584, Đội 589 cùng Phòng Chính trị và các lực lượng liên quan đã mở rộng khảo sát, tìm kiếm tại những vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Đến 17h30 ngày 4/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu từ 20 - 50 cm dưới mặt đất. Dù phần lớn hài cốt đã phân hủy theo thời gian, lực lượng chức năng vẫn thu được nhiều di vật như tăng võng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh...

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Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hồng Vinh dẫn đầu đến kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm.

Qua xác minh, các hài cốt được xác định thuộc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972 tại chiến trường Câu Nhi, một trong những khu vực diễn ra các trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Hiện 13 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi để chăm sóc, hương khói. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tặng quà lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi.

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia tìm kiếm, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát địa bàn, khai thác hiệu quả nguồn tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng, mở rộng phạm vi tìm kiếm và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân để sớm đưa thêm các liệt sĩ trở về với đồng đội, người thân.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ đang quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88.
Hoàng Nam
#mở rộng tìm kiếm #khu vực Câu Nhi #xã Nam Hải Lăng #13 hài cốt liệt sĩ #chiến dịch 500 ngày đêm #Quảng Trị

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