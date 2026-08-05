Thí sinh trường chuyên Tuyên Quang được thi lại tốt nghiệp vào ngày 14/8

report Sai phạm tập thể, có sự móc nối phụ huynh-giáo viên

Chia sẻ tại buổi họp báo ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra (A09) Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng tập trung cao độ trong một tháng để có được kết quả trước mắt là giải quyết yêu cầu đối với việc giải quyết việc thi lại đối với các thí sinh.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra

Bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh.

Sai phạm xảy ra tại THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, công bằng.

Thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 29 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng.

Ông Hưng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng đông. Thứ hai, xác định đây là vi phạm có tổ chức.

Một khó khăn nữa là đối tượng là học sinh trong độ tuổi gần 18 đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì nhận thức về pháp luật của các em còn hạn chế. Cho nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.