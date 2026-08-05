IELTS Arena Graduation Gala 2026: Vinh danh hành trình, tiếp sức thế hệ trẻ hội nhập

Gần 200 học viên được trao chứng nhận và vinh danh tại IELTS Arena Graduation Gala 2026 – sự kiện ghi dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình chinh phục IELTS, đồng thời tiếp thêm động lực để người học tự tin bước vào môi trường đại học, học bổng, du học và hội nhập quốc tế.

Các học viên cùng lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại IELTS Arena Graduation Gala 2026, đánh dấu một cột mốc trên hành trình chinh phục IELTS. Nguồn ảnh: IELTS Arena

Chiều 26/7, IELTS Arena Graduation Gala 2026 với chủ đề “From Aspirations To Achievements” đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ gần 200 học viên, phụ huynh và đội ngũ giảng viên. Không chỉ là lễ trao chứng nhận và vinh danh những học viên đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi IELTS, chương trình còn là dịp nhìn lại hành trình bền bỉ phía sau mỗi band điểm – nơi những ước mơ được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì, kỷ luật và đồng hành của gia đình, thầy cô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đức Mỹ, Tổng Giám đốc IELTS Arena, cho biết Graduation Gala là dấu mốc khép lại một hành trình học tập, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho người học. Từ cánh cửa đại học, học bổng, du học đến môi trường học tập và làm việc quốc tế, IELTS sẽ trở thành nền tảng để các em tự tin hiện thực hóa những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Ông Trịnh Đức Mỹ, Tổng Giám đốc IELTS Arena phát biểu tại Graduation Gala 2026. Nguồn ảnh: IELTS Arena

Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng tại chương trình là hành trình của bạn Vũ Song Hiền. Sau lần thi đầu đạt IELTS 6.5, Hiền tiếp tục tự ôn luyện để nâng điểm lên 7.0. Ngay sau Graduation Gala, bạn sẽ lên đường sang Đại học Quốc gia Singapore – ngôi trường đã ấp ủ từ nhiều năm trước.

"Ngày mai em sẽ lên đường du học tại ngôi trường mà em đã mơ ước từ rất lâu - đó là trường Đại học Quốc gia Singapore. Em cảm ơn các thầy cô với những hôm luyện Speaking tới 1-2h sáng, cảm ơn các anh chị đã luôn nhắc nhở em làm bài tập. Đặc biệt, cảm ơn trung tâm IELTS Arena đã tạo cho em nền tảng kỷ luật và quyết tâm kiên trì với mục tiêu của mình" Song Hiền chia sẻ.

Đằng sau mỗi tấm chứng nhận không chỉ là nỗ lực của người học mà còn là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, đội ngũ giảng viên và các cán bộ vận hành IELTS Arena – những người âm thầm sát cánh trong suốt hành trình từ những buổi học đầu tiên đến ngày các em chạm tay vào mục tiêu.

Các học viên được trao chứng nhận và vinh danh tại IELTS Arena Graduation Gala 2026. Nguồn ảnh: IELTS Arena

Với nhiều phụ huynh, IELTS Arena Graduation Gala là khoảnh khắc đáng nhớ khi được chứng kiến con mình trưởng thành sau nhiều tháng nỗ lực. Chị Vân., phụ huynh một học viên được vinh danh, chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động và tự hào khi thấy con đứng trên sân khấu nhận chứng nhận. Điều khiến tôi trân trọng hơn cả là sự thay đổi của con về tinh thần học tập, tính kỷ luật và sự tự tin. Gia đình xin cảm ơn các thầy cô và đội ngũ IELTS Arena đã luôn tận tâm đồng hành để các con có được thành quả ngày hôm nay."

Phụ huynh chia sẻ niềm vui cùng các học viên trong IELTS Arena Graduation Gala 2026. Nguồn ảnh: IELTS Arena

Với định hướng phát triển lâu dài, IELTS Arena cho biết mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc đào tạo học viên đạt điểm IELTS cao, mà còn góp phần bồi dưỡng một thế hệ người trẻ Việt Nam có năng lực hội nhập và tư duy toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đơn vị tiếp tục đầu tư vào chất lượng đào tạo, công nghệ và hệ sinh thái học tập - ôn luyện - thi chuẩn quốc tế, giúp người học có hành trình phát triển toàn diện từ khi bắt đầu ôn luyện đến khi bước vào môi trường quốc tế.

Khép lại Graduation Gala 2026, điều được lưu giữ không chỉ là những tấm chứng nhận hay khoảnh khắc được vinh danh, mà còn là niềm tin rằng mỗi thành tích hôm nay sẽ trở thành điểm tựa để học sinh Việt Nam tự tin bước tiếp trên hành trình chinh phục tri thức và hội nhập với thế giới.

IELTS Arena là hệ thống đào tạo IELTS theo định hướng thực chiến với sứ mệnh "Vì thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm quốc tế". Đơn vị hiện có 15 cơ sở trên toàn quốc, hơn 50.000 học viên đã được đào tạo, đội ngũ hơn 100 giáo viên đạt IELTS 8.0 - 9.0 và hàng chục nghìn học viên đạt kết quả IELTS từ 6.5 trở lên. IELTS Arena là đối tác tổ chức thi IELTS chính thức của IDP Education tại Việt Nam, không ngừng đầu tư vào chất lượng đào tạo, chuyển đổi số và hệ thống điểm thi IELTS trên máy chuẩn quốc tế nhằm mang đến trải nghiệm học tập toàn diện và hiệu quả cho người học.

Website:https://ieltsarena.edu.vn