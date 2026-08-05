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Pháp luật

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Lừa tiền sính lễ của người nước ngoài, 2 phụ nữ bị khởi tố

Thanh Hiếu

TPO - Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Thị Trâm Anh là họ hàng, đã sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền sính lễ của người nước ngoài.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà Trang (SN 1988) và Hoàng Châm Anh (SN 2007) cùng trú tại xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Thị Hà Trang đã có thời gian sống ở Trung Quốc. Trang biết một số nam giới Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ là người Việt Nam và sẽ trả tiền sính lễ cao.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với bị can Hoàng Thị Hà Trang

Hoàng Châm Anh đã đăng ký kết hôn với một người quốc tịch Trung Quốc và chưa làm thủ tục ly hôn.

Để có tiền tiêu xài, Trang và Châm Anh đã bàn bạc, thống nhất sử dụng các thủ đoạn gian dối để Châm Anh kết hôn với anh LIN HUIJIN (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc).

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Châm Anh

Tin tưởng Châm Anh chưa đăng ký kết hôn, anh LIN HUIJIN đồng ý đăng ký kết hôn với Châm Anh và đã chuyển cho Trang gần 496 triệu đồng tiền sính lễ.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trang và Châm Anh chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Nhận được tố giác của nạn nhân, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Người nước ngoài #Sính lễ #Tài sản #Lừa đảo #Kết hôn giả

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