Nữ hành khách nhập cảnh từ Campuchia mang theo vật thể nghi súng

TPO - Một nữ hành khách nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bị lực lượng chức năng phát hiện mang theo vật thể nghi súng ngắn ổ quay và 6 vật thể giống đạn.

Ngày 5/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ một nữ hành khách nhập cảnh từ Campuchia mang theo vật thể nghi là súng quân dụng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của N.T.P. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Trước đó vào lúc 15 giờ 24 ngày 31/7, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách N.T.P. (SN 1994, ngụ tỉnh Lào Cai) từ Campuchia về Việt Nam, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện 2 vali hành lý có dấu hiệu nghi vấn qua hệ thống soi chiếu.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra thực tế hành lý của nữ hành khách.

Tang vật bị phát hiện, thu giữ sau khi tiến hành kiểm tra. Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý có một vật thể nghi là súng ngắn ổ quay (rulo) màu đen cùng 6 vật thể có hình dạng giống đạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xử lý theo quy định của pháp luật.