NSƯT Chí Trung phản hồi tranh luận phim giờ vàng cổ vũ ngoại tình

TPO - Sau làn sóng chỉ trích cho rằng phim “Dưới ô cửa sáng đèn” cổ vũ ngoại tình, "tẩy trắng" người thứ ba, NSƯT Chí Trung chia sẻ quan điểm riêng.

Ngày 5/8, NSƯT Chí Trung lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh cái kết của bộ phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn. Nam nghệ sĩ cho biết sau khi phim kết thúc, nhiều khán giả cho rằng việc nhân vật Dương ly hôn Diệu rồi tìm về với Trang - người bị xem là "tiểu tam" - đồng thời chuẩn bị có con với cô là chi tiết thể hiện bộ phim "tẩy trắng" ngoại tình, cổ vũ người thứ ba.

Tuy nhiên, theo NSƯT Chí Trung vấn đề cần được nhìn nhận bình tĩnh hơn. "Ngoại tình là sai. Không ai có quyền lấy tình yêu làm lý do để bước vào một cuộc hôn nhân đang tồn tại. Điều đó không cần tranh cãi", ông bày tỏ.

Tạo hình NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Chí Trung trong phim Dưới ô cửa sáng đèn.

Dù vậy, nam nghệ sĩ đặt vấn đề liệu một bộ phim có nhất thiết phải trừng phạt nhân vật làm điều sai mới được xem là có giá trị đạo đức.

"Nếu nhân vật ngoại tình là cuối phim phải cô độc, trắng tay, bệnh tật hoặc chết thì hóa ra điện ảnh chỉ còn là... phiên tòa, nơi biên kịch kiêm luôn thẩm phán”, NSƯT Chí Trung đặt vấn đề.

Theo NSƯT Chí Trung, cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo quy luật "gieo gì gặt nấy". Có những người làm điều sai vẫn sống bình yên, trong khi người tử tế lại chịu nhiều bất hạnh. Vì thế, việc điện ảnh phản ánh hiện thực không đồng nghĩa với cổ vũ hay khuyến khích hành vi sai trái.

Ông cũng phản bác ý kiến cho rằng việc bộ phim khai thác tuổi thơ nhiều tổn thương của Trang là hành động "tẩy trắng" nhân vật. "Giải thích động cơ chưa bao giờ đồng nghĩa với việc hợp thức hóa hành động", nam nghệ sĩ nêu quan điểm.

Theo ông, nếu mọi nhân vật phản diện đều bị cấm khai thác quá khứ hay động cơ thì điện ảnh sẽ chỉ còn những tuyến nhân vật một màu, thiếu chiều sâu.

NSƯT Chí Trung cũng cho rằng cuộc hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) đã tồn tại nhiều rạn nứt trước khi Trang (Thanh Tâm) xuất hiện.

"Trang có thể là giọt nước làm tràn ly. Nhưng chiếc ly ấy đã đầy từ trước", ông viết, đồng thời nhấn mạnh điều đó không nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của người thứ ba mà để nhìn nhận sự đổ vỡ hôn nhân ở nhiều góc độ.

Theo nam nghệ sĩ, điều khiến nhiều người khó chấp nhận không phải là Trang có cơ hội bước tiếp, mà là tâm lý quen với việc nhân vật bị ghét phải nhận cái kết đau đớn.

"Nghệ thuật không có nghĩa vụ chiều theo cảm xúc ấy. Nó chỉ có trách nhiệm kể một câu chuyện đủ chân thật để người xem tự đưa ra phán xét", ông bày tỏ.

Trước đó, Dưới ô cửa sáng đèn từng gây tranh luận gay gắt về diễn biến hai tập cuối. Ở đoạn preview tập cuối, nhà sản xuất hé lộ cảnh Dương tìm đến nơi ở của Trang, sau đó lao tới ôm người tình vào lòng.

Cảnh phim thu hút hàng chục nghìn bình luận của khán giả.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Phần lớn ý kiến phản đối việc bộ phim để Dương và Trang có một cái kết đoàn tụ, cho rằng đây là thông điệp khó chấp nhận khi mối quan hệ của hai nhân vật bắt nguồn từ sự phản bội.

Người xem bất bình vì kết thúc như vậy, bộ phim vô tình "tẩy trắng" người thứ ba và làm giảm ý nghĩa những thông điệp đã xây dựng trong hơn 30 tập phát sóng. Không ít khán giả đặt câu hỏi: "Phim muốn truyền tải điều gì?", "Tiểu tam cũng có cái kết viên mãn?" hay "Vậy người chịu tổn thương là Diệu thì sao?".

Tuy nhiên, khi tập cuối chính thức lên sóng tối 29/7, phân cảnh Dương ôm Trang đã không còn xuất hiện. Thay vào đó, phim chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau sau thời gian xa cách. Không có cái ôm đoàn tụ, không có lời hứa hẹn hay sự xác nhận về tương lai của cặp đôi.

Cái kết mở này được đánh giá mềm mại, dễ chấp nhận hơn so với bản preview và phần nào xoa dịu những tranh cãi trước đó. Việc ê-kíp cắt bỏ phân đoạn gây tranh cãi được xem là sự điều chỉnh trước phản ứng mạnh mẽ của khán giả.

Quyết định này giúp bộ phim tránh việc lãng mạn hóa mối quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời để ngỏ số phận của Dương và Trang thay vì khẳng định hai nhân vật có cái kết viên mãn.