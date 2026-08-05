Suri tách biệt Tom Cruise

TPO - Suri bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng nghệ danh Suri Noelle và nhận vai trong một vở kịch sinh viên. Cô muốn đi lên từ thực lực, tách biệt danh tiếng của bố và mẹ.

Suri Cruise dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp khi nhận vai trong vở kịch Midsummer!. Vở kịch ra mắt tại Lễ hội Edinburgh Fringe và biểu diễn liên tục trong 2 tuần.

Trong lần đầu ra mắt khán giả, cô không sử dụng cái tên Suri Cruise quen thuộc. Thay vào đó, Suri chọn nghệ danh Suri Noelle, cũng là cái tên mới của cô, với mong muốn tự tay xây dựng sự nghiệp trong showbiz. Con gái của Tom Cruise không muốn trở thành "nepo baby" - những đứa trẻ hưởng lợi từ danh tiếng gia đình - tiếp theo trong làng giải trí.

Suri bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Truyền thông Mỹ đánh giá Suri là bản sao hoàn hảo, kết hợp nét đẹp của cả cha và mẹ. Suri thừa hưởng vóc dáng thanh mảnh, cuốn hút từ người mẹ nổi tiếng Katie Holmes. Trong khi đó, đôi mắt hạt dẻ và gò má đẹp sắc sảo của Suri như "đúc" từ một khuôn của Tom Cruise.

Suri đã tuyên bố bỏ họ Tom Cruise và sự nghiệp của cô không dính dáng đến người cha. Theo Daily Mail, Tom Cruise không hỗ trợ bất cứ điều gì cho con gái. Mối quan hệ cha - con giữa Cruise và Suri vốn rạn nứt từ nhiều năm nay và chưa có dấu hiệu hàn gắn. Daily Mail khẳng định chừng nào Suri còn đứng về phía mẹ, giữa hai cha con không có bất kỳ liên lạc nào. Suri cũng hiểu rõ điều đó và cũng không có nhu cầu được giúp đỡ.

Từ bây giờ, hãy gọi Suri là nghệ sĩ Suri Noelle. Cô lớn lên dưới nền tảng giáo dục và sự bảo bọc chặt chẽ của mẹ suốt những năm qua. Thay vì tìm đường nhận vai cho các bộ phim đình đám, cô chọn khởi đầu bằng một vở kịch ở cấp độ sinh viên. Suri chấp nhận đi lên từ những sân khấu nhỏ bé và mộc mạc nhất. Vì, Suri ý thức rõ một điều, khi bên cạnh cô không có Cruise, hành trình ở showbiz sẽ gặp khó khăn nhiều hơn.

Cruise và Suri đã cắt liên lạc nhiều năm.

Và Suri dễ rơi vào định kiến "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". Nếu Suri thủ vai ở một bộ phim bom tấn nhưng ra mắt thất bại, cô sẽ là miếng mồi béo bở để truyền thông lao vào vùi dập và mổ xẻ câu chuyện sang nhiều hướng tiêu cực.

Suri Noelle là tên gọi hợp pháp mới của con gái tài tử Tom Cruise sau khi cô từ bỏ họ cha. Mới đây, các tài liệu cử tri tại bang Pennsylvania (Mỹ) tiết lộ Suri đổi sang họ Noelle - vốn là tên đệm của mẹ cô, minh tinh Katie Holmes. Quyết định của Suri cho thấy rạn nứt giữa cô và Cruise, khi hai cha con cắt đứt liên lạc và không xuất hiện cùng nhau từ năm 2013.