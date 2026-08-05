Thí sinh Miss Grand Vietnam khóc nức nở ngay ở sân khấu khi bị loại

TPO - Khoảnh khắc Thoa Thương bật khóc trên sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2026 tạo nhiều bàn luận. Khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối khi người đẹp Quảng Nam được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá trước đêm thi quyết định.

Khoảnh khắc Thoa Thương bật khóc trên sân khấu chung kết. Nguồn: Zai Media.

Sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Thoa Thương chia sẻ về hành trình tại cuộc thi. Người đẹp quê Quảng Nam tự hào với thành tích vào top 10 chung cuộc, top 5 Best in Swimsuit và top 10 Grand Talent.

"Có những giấc mơ đã thành hiện thực, có những điều còn dang dở. Nhưng hơn tất cả, mình biết ơn vì đã có cơ hội được đứng trên sân khấu này, được sống hết mình với đam mê, được gặp gỡ những con người tuyệt vời và được trưởng thành hơn từng ngày", cô chia sẻ.

Thoa Thương cho biết những cột mốc đạt được là dấu ấn đẹp trên hành trình trưởng thành. Với cô, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở thứ hạng cuối cùng mà còn ở những bài học, những con người đã gặp và phiên bản tốt hơn của bản thân sau cuộc thi.

Khoảnh khắc Thoa Thương bật khóc trên sân khấu chung kết.

Thoa Thương dừng lại ở Top 10 Miss Grand Vietnam 2026. Cô hai lần lỡ hẹn với vương miện tại hai đấu trường nhan sắc.

Trong đêm chung kết, Thoa Thương bật khóc nức nở khi dừng chân ở top 10. Hình ảnh người đẹp xúc động nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng cảm.

Trước đêm thi quyết định, Thoa Thương được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả đánh giá là một trong những ứng viên có khả năng cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Vì vậy, việc cô không thể tiến sâu hơn khiến không ít người tiếc nuối.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều bình luận cho rằng đại diện Quảng Nam sở hữu phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn ổn định và có sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Một số ý kiến nhận xét Thoa Thương là một trong những thí sinh nổi bật của mùa giải và xứng đáng có vị trí cao hơn.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả nhìn nhận kết quả các cuộc thi sắc đẹp phụ thuộc vào nhiều tiêu chí tổng hòa, trong khi Thoa Thương vẫn có một hành trình đáng ghi nhận với nhiều dấu ấn cá nhân.

Thoa Thương sinh năm 2002, quê Quảng Nam, cao 1,73 m, số đo ba vòng 88-61-94 cm. Cô là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng. Trước đó, người đẹp tạo dấu ấn ở cuộc thi Miss World Vietnam 2023, vào top 5 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Áo dài, top 5 Người đẹp Thời trang và top 10 Người đẹp Du lịch.

Đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô tiếp tục duy trì phong độ khi góp mặt trong top 10 Grand Talent và top 5 Best in Swimsuit, trở thành một trong những gương mặt được chú ý xuyên suốt cuộc thi.

Ở đêm bán kết, Thoa Thương từng tiết lộ bị đau chân trước khi bước lên sân khấu nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành các phần thi. "Tôi hít thở thật sâu, dồn toàn bộ năng lượng rồi bước lên sân khấu. Tôi chỉ tập trung thể hiện tốt nhất có thể", cô chia sẻ.

Ít người biết trước khi được công nhận tại các cuộc thi nhan sắc, Thoa Thương từng trải qua giai đoạn chịu nhiều áp lực.

Người đẹp cho biết sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp tại Đại học Đà Nẵng, cô từng nhận nhiều lời chê bai, bị đặt điều, bôi nhọ danh dự và trở thành chủ đề bàn tán. Thậm chí, cô mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè.

Thoa Thương xem những trải nghiệm đó là động lực để hoàn thiện bản thân và chứng minh năng lực bằng sự nỗ lực. Cô từng đạt giải khuyến khích tiếng Anh cấp trường, là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Sinh viên Việt Nam.