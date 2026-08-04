Hai người đẹp bỏ đến Việt Nam

TPO - Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit Sánchez - đã thông báo bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2026 ở Việt Nam vì lý do sức khỏe. Trước đó, đại diện Mỹ là người đẹp Jade Glab cũng bỏ thi Miss World 2026 và được thay thế bằng á hậu 1.

Người đẹp Ecuador - Samantha Quenedit Sánchez - đăng tải thông báo về việc bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Việt Nam. Cô viết: "Tôi đã vinh dự được đại diện Ecuador tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên, tôi muốn thông báo rằng vì lý do sức khỏe và theo lời khuyên của bác sĩ, tôi sẽ không thể hoàn thành cam kết này".

Người đẹp Ecuador - Samantha Quenedit Sánchez - bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Samantha cho biết cô đã dành hơn một tháng để bồi bổ sức khỏe nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Người đẹp chia sẻ ban tổ chức Hoa hậu Thế giới và tổ chức Miss World Ecuador đều thấu hiểu và chia sẻ với quyết định khó khăn của cô.

Thông tin Samantha Quenedit Sánchez không thể tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.

Samantha năm nay 25 tuổi, nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng vào top 16 cuộc thi Miss Teen Universe 2017, top 22 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Năm 2026, Samantha Quenedit đại diện Ecuador tham dự cuộc thi MGI All Stars và nằm trong nhóm thí sinh mạnh. Chung cuộc, cô dừng chân ở top 18 khiến nhiều người tiếc nuối.

Trước Samantha Quenedit, đại diện Mỹ - Jade Glab cũng bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2026 sau khi bị chỉ trích vì tham dự một sự kiện gây tranh cãi. Sau đó, ban tổ chức Miss World America đã bổ nhiệm á hậu 1 là người đẹp Mary Sickler đại diện Mỹ tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam.

Mary Sickler là người đẹp gây chú ý với fan sắc đẹp Việt vì câu chuyện truyền cảm hứng. Mary Sickler, 24 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, là người mẫu và sinh viên ngành Luật tại Rice University.

Đại diện Mỹ - Jade Glab - cũng bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Mary Sickler từng đạt được nhiều thành tích sắc đẹp. Cô đăng quang danh hiệu Miss Nevada USA 2025, sau đó đạt ngôi vị á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2025.

Năm 2024, Mary được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn gây rụng toàn bộ tóc trên cơ thể. Sau thời gian đối mặt với cú sốc tâm lý, cô quyết định xuất hiện trên sân khấu Miss USA mà không đội tóc giả. Câu chuyện của Mary đã truyền cảm hứng cho những phụ nữ gặp hoàn cảnh tương tự.

Miss World lần thứ 73 diễn ra từ ngày 8/8-6/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang, dự kiến quy tụ khoảng 120-130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tập trung tại Quảng Ninh và tham dự đêm khai mạc ngày 11/8, sau đó di chuyển đến Hải Phòng, lần lượt tham gia các sự kiện Talent Audition, Chef Beauty, Vietnam Beauty Fashion Fest và Sport Challenge. Chặng cuối cuộc thi diễn ra tại Nha Trang với các phần thi Head to Head, Talent Show, phỏng vấn kín, hoạt động thiện nguyện và Dances of the World.

Đêm chung kết được tổ chức ngày 5/9 tại Nha Trang. Người kế nhiệm đương kim Miss World Opal Suchata sẽ được công bố trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô sinh năm 2001, quê Cần Thơ, cao 1,86 m. Ngày 3/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được trao sash Miss World Vietnam 2024, khởi động hành trình đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.