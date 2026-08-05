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Pháp luật

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Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù

Tân Châu

TPO - Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo, qua đó quyết định giảm 4 năm tù cho cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng so với mức án sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên.

Chiều 5/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), liên quan cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng và các đồng phạm.

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Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 21 năm tù chung cho 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", giảm 4 năm tù so với bản án sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên trước đây.

HĐXX phúc thẩm cũng tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 11 bị cáo khác, qua đó giảm mức án từ 6 tháng đến 30 tháng tù đối với từng bị cáo.

Về dân sự và các biện pháp tư pháp khác, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng đã đủ yếu tố cấu thành 2 tội danh như truy tố và xét xử. Bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi nhiều nhất.

Trong giai đoạn từ sau khi bản án sơ thẩm được tuyên cho đến phiên phúc thẩm, bị cáo Lê Thúy Hằng đã tự nguyện nộp thêm 11,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX còn ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện...

Đối với 11 bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng tại giai đoạn xét xử phúc thẩm đã xuất hiện thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 12 trong tổng số 16 bị cáo sau khi xét xử sơ thẩm. Các nội dung kháng cáo, gồm: đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt; xem xét trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng...

Tại bản sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 25 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và tham gia bán vàng miếng bình ổn giá.

Quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Hành vi này được xác định giúp các bị cáo chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Bà Hằng còn chỉ đạo lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị cáo buộc mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, sau đó đưa vào sản xuất, gia công thành vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái quy định. Tổng số vàng được xác định liên quan đến hành vi này lên tới hơn 17.758 lượng.

Hậu quả: bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

Tân Châu
#SJC #Lê Thúy Hằng #Kháng cáo #Tòa tuyên án #Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM #Tham ô tài sản #Lợi dụng chức vụ quyền hạn

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