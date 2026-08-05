Nhóm đối tượng người nước ngoài 'ẩn mình' trong chung cư cao cấp để vận hành đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng

TPO - Chỉ trong khoảng một năm, các đối tượng người Trung Quốc thuê loạt căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội rồi thuê hàng chục bạn trẻ Việt Nam quản lý, vận hành hàng trăm chiếc điện thoại để trung chuyển dòng tiền lên tới 30.000 tỷ đồng qua hệ thống tài khoản các ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền có được từ hoạt động “tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng.

Bóc gỡ đường dây tội phạm từ tin báo của quần chúng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn vừa được triệt xóa.

Xuất phát từ tin báo của quần chúng về trò chơi có thưởng trên không gian mạng có dấu hiệu “đánh bạc” online nên Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng tổ chức điều tra, xác minh.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng tổ chức lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ thuộc 5 tòa chung cư cao cấp trên địa bàn phường Gia Lâm (Hà Nội).

Quá trình xác minh, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, “Rửa tiền”.

Các bị can trong vụ án.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, năm 2025 các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín tại Việt Nam. Trong đó, Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Lão Hoàng), là một trong những đối tượng tổ chức, vận hành đường dây chi nhánh tại Việt Nam.

Các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản tại các ngân hàng với giá 5 triệu đồng/tháng. Để đảm bảo hoạt động bí mật, các đối tượng thuê hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp, được bảo đảm an ninh tốt tại Gia Lâm (Hà Nội) làm nơi hoạt động.

Chúng sắm hàng trăm chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android rồi thuê hàng chục nhân viên là người trẻ ở Việt Nam quản lý, sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị trước nhằm tổ chức trung chuyển dòng tiền có được từ hoạt động đánh bạc.

Hằng ngày, các đối tượng chia làm 3 ca làm việc, hoạt động 24/24h tại các căn hộ chung cư cao cấp khép kín. Mỗi nhân viên quản lý từ 5-10 điện thoại tương ứng với số tài khoản ngân hàng kèm theo và được trả lương khoảng 5 triệu đồng/1 tài khoản/tháng, chưa kèm thưởng doanh số.

Để được tham gia cá cược, đánh bạc trên không gian mạng, con bạc phải nạp tiền thì dòng tiền đổ về các tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước. Mỗi khi số tiền đổ về khoảng 100-200 triệu đồng, nhóm nhân viên liên tục chuyển lòng vòng qua các tài khoản ngân hàng khác nhau.



Bị can Lê Trung Hiếu (ảnh trái) và Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) tại cơ quan điều tra.

Tiền cờ bạc được chuyển thành USDT

Trong đường dây này, Lê Trung Hiếu (SN 1997, ở Hà Nội) được xác định là đối tượng tiếp nhận dòng tiền Việt Nam đồng cuối cùng để mua USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển cho các đối tượng ở nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng cầm đầu, vận hành đường dây trung chuyển tiền hoạt động rất tinh vi. Chúng thuê người việt đứng tên, mở hàng nghìn tài khoản ngân hàng. Các đối tượng lợi dụng các căn hộ chung cư cao cấp, được đảm bảo an ninh tốt làm trụ sở vận hành.

Hệ thống điện thoại và tài khoản ngân hàng được phân quyền quản lý chi tiết đến từng nhân viên. Khi làm việc, nhân viên không được sử dụng điện thoại cá nhân, hết ca làm, không được mang điện thoại, thẻ ngân hàng ra ngoài.

Do đó, quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vai trò các đối tượng liên quan đường dây, truy vết dòng tiền phạm tội.

Hệ thống hàng trăm điện thoại bên trong các căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội mà các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền.

Cơ quan CSĐT – Công an Hải Phòng bước đầu xác định, từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện, đường dây “tổ chức đánh bạc, đánh bạc”, trung chuyển tiền phạm pháp mà có chi nhánh tại Việt Nam có tổng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số tiền bị phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.